تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
رياضة
تقارير
بروفايل
منوعات
صوت الناس
مدونات
سفر
تحقق
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 44 دقيقة 07 ثانية
play-arrow
44:07
هاشتاج
ناشطون يقاطعون وزير الخارجية الأمريكي لأجل غزة
قاطع محتجون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بهتافات تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وكان من بين الناشطين المشاركين في الاحتجاج، الناشط أحمد المصري والناشطة سمر مبارك.
22/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر