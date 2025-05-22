هاشتاج ناشطون يقاطعون وزير الخارجية الأمريكي لأجل غزة

قاطع محتجون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بهتافات تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وكان من بين الناشطين المشاركين في الاحتجاج، الناشط أحمد المصري والناشطة سمر مبارك.

المصدر : الجزيرة مباشر