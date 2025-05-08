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الاحتلال يقصف مدرستي أبو هميسه والكرامة في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين مروعتين بقصف مدرستي أبو هميسه شرق مخيم البريج، ومدرسة الكرامة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.
8/5/2025
المصدر : الجزيرة مباشر