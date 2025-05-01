تُعد مدينة تشانغآن – أو شيآن الحديثة – جوهرة تتلألأ في قلب كل صيني، وأسطورة نابضة بالحياة على صفحات التاريخ.
بأكثر من 3100 عام من الحضارة، وأكثر من 1100 عام كعاصمة مزدهرة، تُعد شيآن أقدم عاصمة في تاريخ الصين، وأول مدينة حظيت بشرف الانضمام إلى قائمة "أشهر المدن التاريخية العالمية" لدى منظمة اليونسكو.
هنا، تتعانق الطبيعة الساحرة مع الإرث الثقافي العريق، في مشهد يأسر الألباب. شيآن ليست مجرد مدينة، بل هي أسطورة حية انطلقت منها قوافل طريق الحرير القديم، وتُشكل اليوم محوراً رئيسياً في مبادرة "الحزام والطريق".
جبالها وأنهارها تروي قصة تناغم الإنسان مع الطبيعة، وتُجسد روح العظمة والمجد التي طبعت هذه الأرض عبر القرون.
واليوم، تشهد شيآن نهضة تنموية غير مسبوقة كواحدة من المدن المركزية الوطنية التسع في الصين، وتستعيد بريقها من جديد من خلال الابتكار والطموح، لتُعيد تعريف نفسها كـ"عاصمة للموضة" و"مدينة مثالية"، حيث يلتقي الماضي المجيد بالحاضر المتألق، والشرق العريق بالغرب المعاصر، في سيمفونية حضارية لا مثيل لها.
مرحبا بكم في شيآن، نافذة تطلون منها على الصين، حيث العاصمة تشانغآن البالغ عمرها ألف عام.
حنين ممتد إلى تشانغآن
1- منطقة قصر هواتشينغ ذات المناظر الخلابة للسياحة الثقافية
شيد الأباطرة من الأسر تشو، وتشين، وهان، وسوي، وتانغ القصور والحدائق المنفصلة هنا. وتعد منطقة قصر هواتشينغ ذات المناظر الخلابة للسياحة الثقافية منطقة بارزة للسياحة الثقافية في الصين في عهد أسرة تانغ.
2- متحف بيلين في شيآن
يُعد متحف بيلين في شيآن كنزًا فنيًا يضم أقدم مجموعة من نقوش شواهد القبور في الصين، بالإضافة إلى أكبر عدد من الأنصاب التذكارية الشهيرة.
3- باغودا دايان
تعرف باغودا دايان أيضا باسم معبد تسيأن، وهي عبارة عن برج من الطوب بُني لحفظ الكتب المقدسة والتماثيل البوذية التي جلبها الراهب البوذي شيوان تسانغ إلى تشانغآن، في عهد أسرة تانغ، من الهند عبر طريق الحرير.
4- برج الجرس في شيآن
يقع برج الجرس في مركز مدينة شيآن، حيث تتقاطع أربعة شوارع من الاتجاهات الأربعة. وهو مبنى مصمم على طراز الجناح، سمي بهذا الاسم لوجود جرس كبير في الطابق العلوي منه.
5- جنة تانغ
أول منتزه ثقافي واسع النطاق في الصين على طراز الحدائق الملكية، يعرض بشكل شامل ملامح عصر أسرة تانغ المزدهرة. يضم المنتزه العديد من المباني والمعالم الرئيسية، مثل برج تسييون، وقاعة السيدات الأنيقات، وقاعة الولائم الإمبراطورية، وبستان المشمش، وفندق جنة تانغ، ووادي أشعار تانغ.
6- مول غراند تانغ
من أوائل شوارع المشاة النموذجية ومناطق التجمع الاستهلاكي الثقافية والسياحية الليلية على المستوى الوطني، ويضم أربع ساحات، وأربعة مراكز ثقافية، وخمس منحوتات ثقافية.
7- أوبرا تشينتشيانغ.. لحن قديم منفرد
لحن واحد من ألحان أوبرا تشينتشيانغ يهز الوجدان، ووعاء من معكرونة ران، يغمر القلب فرحا".
أشاد السيد لو شيون بأوبرا تشينتشيانغ، كونها "الصوت الأصيل للصين"، ووصفها بأنها "لحن قديم يعزف منفردًا".
تقدّم فرقة "ييسو" المسرحية التي تعود لمئة عام الفنون الكلاسيكية المتوارثة عبر الأجيال.
من المسارح ومحلات الشاي إلى الحدائق المطوقة للمدينة، وفرق أوبرا تشينتشيانغ التي تطوف الشوارع والأزقة، وجدت الثقافة التقليدية طريقها لعرض حيويتها بالكامل في مدينة شيآن.