لماذا تعتبر إسطنبول من أفضل الوجهات حول العالم للتسوق؟ (إعلان)

بفضل أسواقها التاريخية ومتاجر المصممين العالميين الراقية والمراكز التجارية الحديثة والمتطورة، تستقطب إسطنبول سنوياً الملايين من عشاق التسوق حول العالم، حيث تنتظرهم باقة مذهلة من الألوان المذهلة والروائح الساحرة والتصاميم المبهرة والعجائب المدهشة في واحدة من أجمل مدن العالم.

تمتلك إسطنبول سحرًا ملهما منذ قرون، من صيادي الكنوز التقليديين إلى عشاق الموضة، وتعتبر المدينة جنة لمحبي التسوق في كل مكان.

وتوفر إسطنبول مجموعة واسعة من فرص التسوق للمسافرين، بدءًا من الأسواق المغطاة والورش الحرفية التي تواصل صناعة ومحاكاة الأعمال الحرفية القديمة، وصولاً إلى مراكز التسوق التي تضم شتى العلامات التجارية المحلية والعالمية الرئيسية والمتاجر الكبرى، وهي من التنوع بحيث يمكن لكل مريد أن يجد بغيته كل حسب ذوقه ومهما بلغت ميزانيته.

السوق الكبير وبازار التوابل

يُعتبر “السوق الكبير” Grand Bazaar واحدًا من أكبر معالم الجذب السياحي في العالم، ويقدم تجربة تسوق فريدة من نوعها.

تأسست هذه السوق في القرن الخامس عشر، وتعد أكبر سوق مغطاة في العالم وأقدمها، حيث تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30,700 متر.

وتضم السوق 55 شارعًا و 20 مدخلاً وأكثر من 4000 متجر، مما يوفر خيارات لا حصر لها لكل ميزانية، بدءًا من الهدايا التذكارية إلى المجوهرات الحرفية الفاخرة.

وتقدم المتاجر في السوق مجموعة من البضائع المتنوعة، بما في ذلك مستلزمات الحمام والسيراميك وأدوات الزجاج والسجاد والموكيت والمصابيح والأضواء والأعمال النحاسية والمنتجات الجلدية والثياب الحريرية وكل أنواع الملابس الأخرى.

قم أيضا بزيارة أحد المقاهي التقليدية لتستمتع بكوب من القهوة التركية أو الشاي لتشعر بالانتعاش وأنت تستمتع بمتابعة الحركة اليومية التي لا تهدأ في السوق.

أما “بازار التوابل” فيكاد يكون هو العنوان المثالي لأولئك الذين يرغبون في متعة فاخرة ومن نوع خاص. فقط اتبع رائحة القهوة المطحونة حديثًا في الشوارع لتدلف إلى عالم لا مثيل له.

تحفل المحلات التجارية هناك بأطيب أنواع الهدايا الفاخرة من الحلوى التركية، فضلا عن مجموعة كبيرة من الشاي المطعّم بالأعشاب ونكهات الفواكه الرائعة. وبالطبع لا تنس تجربة بعض من التين المجفف والمشمش والزبيب، فتركيا واحدة من أكبر منتجي الفواكه المجففة حول العالم.

مراكز تسوق عصرية لعشاق الموضة

بالإضافة إلى الأسواق التاريخية والشوارع، تحتضن إسطنبول العديد من المراكز التجارية الحديثة والتي يحرص سكان المدينة على زيارتها بانتظام.

وتضم إسطنبول حوالي 120 مركزًا تجاريًا حديثًا في مختلف أنحاء المدينة، وهذا العدد يفوق عدد مراكز التسوق في العديد من البلدان الأوروبية بأكملها.

وتتميز هذه المراكز بتجهيزاتها الحديثة مثل تكييف الهواء ومواقف السيارات والتسهيلات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم مجموعة لا حصر لها من المنتجات بما في ذلك العلامات التجارية الفاخرة في العديد من القطاعات بدءًا من الملابس والمجوهرات إلى الترفيه والإلكترونيات. وبالإضافة إلى كونها أماكن للتسوق، تُعتبر هذه المراكز أيضًا مناطق ترفيهية مخصصة لاستمتاع الأطفال ومساعدة العائلات على تقضية وقت ممتع.

وتتمتع قاعات الطعام الملحقة بالمراكز التجارية بمجموعة واسعة من الخيارات والبدائل، من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة المعروفة عالميًا إلى المطاعم التقليدية، بينما تعد المقاهي، والتي غالبًا ما تتميز بإطلالات خارجية، مكانا مثاليا للحصول على استراحة سريعة للاسترخاء وتناول المشروبات المنعشة.

باختصار في هذه المراكز التجارية يمكنك العثور على كل ما تحتاجه، حيث تتوفر خدمات الاستقبال والصيدليات ومكاتب الصرافة.

وتقدم بعض المراكز التجارية خيارات ترفيهية متنوعة مثل الأحواض السمكية وحدائق الألعاب ومعالم الجذب للأطفال ودور السينما. كما توجد هذه المراكز التجارية في مناطق مختلفة من المدينة، ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق وسائل النقل العام.

شوارع للتسوق في قلب المدينة

تتميز بعض الشوارع في وسط المدينة بتجمع كبير من المتاجر، حيث تقع منطقة تقسيم في قلب المدينة وهي المنطقة الأكثر تنوعًا ثقافيًا، وتضم مجموعة واسعة من عناوين التسوق مع حضور كثيف لكبرى العلامات التجارية على طول شارع “الاستقلال” الشهير الذي يمتد لمسافة 2 كيلو متر.

وتتواجد هناك العديد من الرواقات النيوكلاسيكية الشهيرة التي تضم مجموعة متنوعة من المتاجر الرائعة بدءًا من الملابس العتيقة إلى السيراميك المصنوع يدويًا. ويقدم الشارع النابض بالحياة أيضًا العديد من المطاعم ومحلات الحلويات والحانات.

وكونه واحدا من أرقى مناطق المدينة، يجمع حي نيشانتاشي بين الفخامة والأصالة. إذ يُعتبر مقرًا لمصممي الأزياء المحليين ويضم العديد من دور الأزياء.

بالإضافة إلى ذلك، تتواجد في هذا الحي أفضل المعارض الفنية في المدينة، وكأحد أفضل الشوارع للتسوق في المدينة، يتمتع شارع “عبدي إبيكجي” بمجموعة من الماركات الفاخرة العالمية.

عنوان آخر للتسوق لا يمكن تفويته هو شارع “بغداد”، وهو جنة التسوق في الهواء الطلق التي تمتد لمسافة 14 كيلومترًا وتقع في الجانب الآسيوي من المدينة.

يوفر الشارع تجربة تسوق هادئة وممتعة طوال أيام الأسبوع، وتوجد به مجموعة رائعة من العلامات التجارية الوطنية والعالمية في مجال الموضة.

يضم شارع بغداد أيضًا مجموعة متنوعة من المطاعم الممتازة والمقاهي الجديدة للاستمتاع بفترة غداء ممتعة. وتقدم العديد من الحانات في الحي أيضًا أنشطة رائعة في المساء للاستمتاع بليلة لا تنسى في اسطنبول.

البحث عن الكنوز في “تشوكور جومعة”

لا تبعد كثيرًا عن شارع الاستقلال، محاطة بين حيي جالاطة سراي وجيهانجير، تستضيف منطقة تشوكورجومعة الصغيرة والفريدة من نوعها، حوالي 150 محلًا للأثاث القديم وتقدم تجربة فريدة لصيادي التحف والكنوز. ويمكنك الحديث مع أصحاب المحلات الودودين والمتعلمين في أجمل متاجر الأثاث القديم في المدينة.

في الواقع، تعتبر المنطقة مركزًا معروفًا لعشاق الأثاث القديم، وهي جوهرة خاصة إذا كنت من عشاق التحف العتيقة والمجوهرات والإكسسوارات التي تعود بك إلى عصر الدولة العثمانية. ومن يدري فقد ينتهي بك الأمر بالعثور على تلك القارورة التي كنت تحلم بها أو إضافة قطعة جديدة إلى مجموعتك من النادرة من التحف.

سوق كاديكوي التاريخية.. هل تذوقت طعم اسطنبول؟!

في السوق التاريخية في كاديكوي، يمكنك اكتشاف لذة المدينة بحق، حيث تجمع السوق بين الألوان والروائح، وهي جنة حقيقية لعشاق الطعام.

يتردد سكان المدينة على هذه السوق الملونة في الهواء الطلق للحصول على الفواكه والخضروات الطازجة بالإضافة إلى أسماك البحر الطازجة. وفي الواقع، تعتبر الأسماك مهمة للغاية هنا، ويمكنك أن تلقي نظرة على الطاولات الممتدة لاختيار السمك الذي تود تناوله على العشاء في المطعم المجاور، وسيقومون على الفور بطهيه لك!

وتشتهر السوق أيضًا بمحلات الحلويات والبسكويت التي تتشارك الرفقة مع العديد من محلات البهارات ومكتبات الكتب القديمة وبائعي الأقمشة. وتقدم المحلات هنا مجموعة محدودة ولكن قيمة من التذكارات ومستلزمات الحمام والسيراميك.

وإذا حان وقت القهوة، فيمكنك أن تأخذ استراحة في أحد المقاهي التقليدية. أما إذا شعرت بالجوع، فيمكنك أن تجرب الأطباق الشهية المتوفرة في الشوارع مثل الأرز مع الدجاج أو السيميت.

أما إذا كنت جائعًا أكثر، فاتجه إلى المطاعم التقليدية التي تقدم وجبات مثالية للمطبخ التركي الرائع، وتناول وجبتك لتستعد لمواصلة يوم جديد حافل بالتسوق والذكريات الرائعة.