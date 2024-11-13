لندن.. معرض سوق السفر العالمي يجمع رواد قطاع السياحة من شتى أنحاء العالم (شاهد)

انطلقت فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2024، في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 5 إلى 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث اجتمع عدد هائل من المنظمات والهيئات والوزارات الرائدة في مجال السياحة من جميع أنحاء العالم.

وكان المعرض فرصة ذهبية لعقد الصفقات وبناء الشراكات الاستراتيجية، داخل أكبر تجمُّع دولي للمبدعين في عالم السياحة والسفر.

قطر استقبلت 4 ملايين زائر هذا العام

من جانبه، رحَّب رئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي بالحضور في جناح قطر بالمعرض، مؤكدا التزام بلاده الدائم باستضافة الفعاليات الدولية، سواء الرياضية أو المؤتمرات العالمية، بهدف تعزيز صورة إيجابية عن الدولة وتقديم الفرصة لاستقبال أكبر عدد من الزوار الدوليين والمقيمين.

وأوضح الخرجي أن قطر استقبلت هذا العام أكثر من 4 ملايين زائر، متجاوزة الرقم المحقق في العام السابق، مع توقعات بزيادة هذا العدد إلى رقم قياسي جديد بنهاية العام، مما يعكس تزايد اهتمام السياح في العالم بزيارة بلاده.

وأشار الخرجي إلى أن قطر أصبحت وجهة رئيسية لعشاق الفعاليات الرياضية الكبرى، موضحا أن نجاح تنظيم كأس العالم كان مثالا واضحا على قدرات الدولة، وأنها لم تتوقف عند هذا الحد. ففي عام 2024، استضافت قطر بطولة كأس آسيا بنجاح، وتتجهز لاستقبال سباق (فورميولا 1) المصحوب بفعاليات مميزة، مشيرا إلى أن بعضها يقام لأول مرة في البلاد.

وأضاف أن الدوحة ستستضيف كذلك بطولتَي (كأس العرب) و(كأس العالم للشباب تحت 17 سنة) في السنوات القادمة، مما يعكس حرص قطر على الاستفادة من منشآتها الرياضية على المدى الطويل.

كما لفت إلى التنوع الغني في الفعاليات الأخرى، مثل المؤتمرات والأنشطة الترفيهية، التي تركز على تقديم الضيافة القطرية الأصيلة، مما يجعل تجربة السياحة في قطر مختلفة ومتميزة عن غيرها.

محاور القطاع السياحي في قطر

بدوره، أعلن المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لشركة Visit Qatar، أن القطاع السياحي في دولة قطر يعتمد على أربعة محاور رئيسية: سياحة الفعاليات العائلية، وسياحة المؤتمرات والمعارض، والسياحة الرياضية، والسياحة العلاجية.

وأوضح أن هذه المحاور شكلت الأساس للوصول إلى الهدف المتمثل في جذب 6 ملايين زائر إلى دولة قطر بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن قطر استقبلت بالفعل 4 ملايين زائر في عام 2024، وأعرب عن ثقته بإمكانية تحقيق الهدف خلال العامين القادمين.

وأكد المولوي خلال مشاركته في معرض السياحة العالمي في لندن، الذي يُعَد الأكبر عالميا، أن الشركة اصطحبت أكثر من 26 شركة وفندقا ومنتجعا سياحيا من قطر لدعمها في عقد اتفاقات وشراكات مع شركات السياحة العالمية، بهدف تعزيز تسويق المنتج السياحي القطري.

وأوضح أن هدف المشاركة هو توقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقات لتأكيد مكانة قطر بوصفها وجهة سياحية رائدة في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم.

وأكد المولوي أن تزايد أعداد الزوار إلى قطر يعزز مكانتها على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، ويثبت أنها تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها.

تحديات قطاع السياحة في الأردن

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور فارس بريزات، رئيس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، عن شكره للجزيرة مباشر على تغطية المعرض، وتحدَّث عن تأثيرات الحرب على غزة على قطاع السياحة في الأردن، وخاصة في البتراء.

وأوضح أن المدينة الأثرية تكبدت خسائر كبيرة بسبب الاعتماد على السياحة الأجنبية، إذ شكَّل السياح الأجانب 87% من زوار البتراء في عام 2023، إلا أن هذه النسبة انخفضت بنسبة 80% منذ بداية الحرب، مما أثّر سلبا على مقدمي الخدمات في المدينة مثل الفنادق والمطاعم والمرشدين السياحيين والجمعيات المحلية.

وأشار بريزات إلى أن سلطة إقليم البتراء وجهت جهودها نحو أسواق جديدة، خاصة الأسواق الخليجية والعربية، لتعويض الانخفاض في عدد الزوار من الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأضاف أن المدن الخليجية الكبرى، مثل دبي والرياض وجدة، تحتضن جاليات أجنبية كبيرة، وتمثل شريحة مستهدَفة لجذب الزوار، إضافة إلى المقيمين العرب في الخليج. وبيَّن أن الأردن بلد آمن ومستقر، بعيد عن الصراع الدائر غرب المملكة، مما يجعله وجهة سياحية مناسبة.

كما تحدَّث بريزات عن توجه السلطة إلى أسواق سياحية ناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، إضافة إلى تنويع المنتجات السياحية لتشمل السياحة الإيمانية والعلاجية وسياحة المغامرات.

وأكد أهمية تطوير مواقع السياحة البيئية والعلاجية في المملكة، مثل عجلون وجرش ووادي رم، مشددا على ضرورة أن تكون المجتمعات المحلية جزءا أساسيا من عملية التنمية السياحية، لضمان استفادتها من الحركة السياحية.