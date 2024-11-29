جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد.. إشراقة أمل سنوية تلهم العالم

شهدت العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، تنظيم النسخة الثامنة من جائزة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميّز في مكافحة الفساد، التي تقام بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتأتي الجائزة ضمن أبرز المبادرات العالمية الهادفة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد ودعم الشفافية والنزاهة.

وأكدت الجائزة في دورتها الحالية على أهمية التصدّي للفساد الذي يُعتبر تحديًا عالميًّا، بأذرعه الممتدة في مختلف مناحي الحياة.

فرسان جدد

وعلى الرغم من انتشار هذا الخطر، يبرز في كل عام فرسان جدد يقفون في وجهه، يحمون المجتمعات من زحفه ويعملون بجهد كبير لتعزيز قيم النزاهة.

وتُعدّ جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، شعلة من نور تتوهج عامًا بعد عام، لتلهم الأفراد والمؤسسات حول العالم في مسيرتهم لمكافحة الفساد.

وخلال الحفل، أشار ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة، إلى أهمية الجائزة قائلاً

“هذه مبادرة عالمية برعاية أمير قطر أطلقت منذ سنوات. منحنا الجائزة لأشخاص ملتزمين يقدمون أعمالاً مهمة ومبتكرة، وغالباً ما تكون خطيرة. يجب إدراك أن مكافحة الفساد ليست سهلة، وقد تهدد حياتك”.

وأضاف أن الجائزة تكرّم الأفراد والمؤسسات الذين يعملون بشجاعة وإبداع في مجالات مختلفة لمكافحة الفساد في مواجهة تحديات معقدة.

تكريم الإبداع الشبابي في مكافحة الفساد

وحصل خورخي إدواردو ميرلز على الجائزة عن فئة إبداع الشباب، حيث أكد على أهمية تبسيط موضوع الفساد قائلاً “الفساد موضوع معقد، ويجب أن نُفسره للناس بحيث لا يكون مجرد خبر يسمعونه في الإعلام، بل يدركون تأثيره المباشر عليهم. يجب أن يفهم الناس ما يحدث وكيف يمكنهم مكافحته”.

كما حاز غايو جيمس مبويا، على الجائزة عن فئة إبداع الشباب، وأوضح دوره في ترجمة النقاشات المعقدة حول الفساد إلى أعمال فنية قائلاً

“السؤال هو كيف يمكنني تبسيط المفاهيم والنقاشات الفنية حول الفساد ليتمكن الجمهور من فهمها؟ أستخدم الفن لعرض التأثير المباشر للفساد على الناس، وهو ما أواصل العمل عليه منذ مدة”.

إصلاح معادلة الرياضة

وتم تكريم إلياس بانتيكاس عن جهوده في حماية الرياضة من الفساد، حيث سلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الرياضيين الشباب قائلاً “عندما يهتم رياضي بالاحتراف، تكون كلفة المشاركة في البطولات مرتفعة جداً، ما يجعلها تتخطى قيمة الجوائز الممنوحة. هذا يدفع البعض للجوء إلى أفعال فاسدة لتعويض الخسائر”.

وأضاف أن تحسين نظم الدعم في الرياضة العالمية يمكن أن يقلل من الدوافع التي تؤدي إلى الفساد.

وعكست النسخة الثامنة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، حجم الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التحديات المرتبطة بالفساد.

وأكدت الكلمات والتكريمات على أهمية استمرار العمل الجماعي والدولي لرفع مستوى الوعي ومواصلة الابتكار في مواجهة هذا التحدي العالمي.