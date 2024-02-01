بنغلاديش أرض الفرص.. الملابس الخضراء (إعلان)

تحملت صناعة الملابس والأزياء في بنغلاديش، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم، لمدة طويلة عبء كونها واحدة من المساهمين الرئيسيين في التلوث وتغير المناخ عن غير قصد.

وينبع تأثيرها من توليد نفايات النسيج قبل إنتاجها وبعدها، واستخدام المواد الكيميائية، واستهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، من بين أمور أخرى.

ولكن بنغلاديش استطاعت أن تغير المعادلة عبر فكرة “الملابس الخضراء” والصديقة للبيئة، فدعونا نعرف كيف تمكنت (أرض الفرص) من تحقيق هذه الفكرة لتصبح نموذجًا يحتذى حول العالم؟