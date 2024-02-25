اعرف قطر.. المدينة التعليمية (إعلان)

بمشاركة أكثر من 50 كيانًا تعليميًّا عالميًّا، تقف المدينة التعليمية منذ ربع قرن من الزمان لتكون شاهدًا على اهتمام الدوحة بالتعليم، وعلى قدرتها على وضع المفردات الخاصة بصياغة مستقبل الجيل الصاعد من أبناء الدولة، لتصنع بهم قطر الحديثة، وتتمكن من صنع كيان تعليمي مرموق عالميًّا ومحليًّا، وتضع بها قدمها في مصاف الدول التي تنتهج التعليم طريقًا إلى الغد.