بنغلاديش أرض الأساطير.. حجر الأساس (إعلان)

البنية التحتية السليمة هي مفتاح الازدهار في بنغلاديش المبني على التنمية المستدامة، حيث خرجت البلاد من تحت يد المستعمر ببنية تحتية هشة.

وكانت الفكرة أن يتم بناء دولة حديثة ببنية تحتية مثالية، والخطة الخمسية كانت هي كلمة السر ومفتاح النجاح، حيث حققت بنغلاديش تقدمًا تنمويًا واقتصاديًا لا يستهان به خلال السنوات الأربعين الماضية، ووصل دخل الفرد إلى 3 آلاف دولار سنويًا، مقارنة بـ300 دولار عام 1996.