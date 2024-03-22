إكسبو قطر.. الجناح القطري (إعلان)

يعدّ الجناح القطري في معرض (إكسبو قطر 2023) حالة خاصة للوقوف احترامًا أمام هذه التجربة الرائعة في تنظيم الفعاليات العالمية، فقد استطاعت قطر كعادتها أن تثبت للعالم أجمع أنها قادرة على رفع اسم العرب والمنطقة جميعا لتضعهم بقدرتها وإمكانياتها وخبرتها في مصاف الدول الكبرى.

إنجاز (إكسبو الدوحة) من حسن تنظيم لهذه الفعالية العالمية يعد إضافة لقدرة قطر غير المحدودة في التنظيم والإدارة والتخطيط والأمن، ولتثبت أن نجاحاتها السابقة -في تنظيم كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وغيرها من الفعاليات العالمية- ليست وليدة الصدفة، وأن مسيرتها في بناء قطر الحديثة بدأت تتحول لحقيقة ساطعة.