إكسبو قطر.. الجناح التركي (إعلان)

في ضيافة الجناح التركي الذي يُعَد واحدًا من أكبر الأجنحة في معرض “إكسبو قطر 2023” بمساحة تصل إلى 1024 مترًا مربعًا، تُعرَض ثقافة الحدائق الغنية في تركيا، وما تحويه من النباتات المتنوعة، والبيئة التركية الرائعة، وكذلك الثروات الغذائية بطريقة تثير الإعجاب.

كما يتعرف زوار الجناح التركي على القيم الثقافية والأنشطة الزراعية للمناطق الخصبة التي تتقدم بخطى مبتكرة من الماضي إلى المستقبل.