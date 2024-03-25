رابطة منتجي البستنة تشيد بجهود قطر في تنظيم إكسبو الدوحة 2023 (إعلان)

قالت إلينا تيريكوفا، مسؤولة العلاقات الدولية والمفوضة العامة لرابطة منتجي البستنة (AIPH) في معرض “إكسبو الدوحة 2023” إن الهدف من إقامة هذا المعرض السنوي هو رفع معدل الوعي بين الشعوب بأهمية النباتات والأزهار، مؤكدة أنه الفعالية الوحيدة التي تقرب الناس من الطبيعة.

وأضافت تيريكوفا في لقاء مع الجزيرة مباشر “من المهم لنا جدا أن يتم تنظيم إكسبو في الشرق الأوسط ووسط مناخ صحراوي، لا سيما في ضرورة مواجهة مشكلة التصحر وزيادة نسبة الملوحة في التربة”.

كما أشادت بالجهود التي تبذلها دولة قطر في تنظيم المعرض، وكذلك الجهد الذي تكرسه الحكومة لزراعة الأشجار في شتى ربوع البلاد، وزيادة نسبة الوعي بين مواطنيها بأهمية المحافظة على البيئة.

ويسعى المعرض الدولي للبستنة في “إكسبو قطر 2023” إلى التصدي لعدة قضايا بيئية وزراعية ذات أهمية عالمية، حيث تم تصميمه بشكل يعطي الزائر تجربة تفاعلية مع الطبيعة والبناء العمراني الحضاري مع لمسات من الطابع القطري، إذ يقدم نموذج الدولة الخضراء في إقليم صحراوي.