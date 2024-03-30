السفير التركي في قطر: “إكسبو الدوحة” أسهم بشكل كبير في مكافحة مشكلة التصحر (إعلان)

التقت الجزيرة مباشر، الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، للوقوف على تقييمه لتجربة الدوحة في استضافة إكسبو والفعاليات العالمية، فأكد أن هذه النسخة من المعرض قد أسهمت بشكل كبير في مكافحة مشكلة التصحر.

وشهد معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، الذي نظمته دولة قطر تحت شعار “صحراء خضراء.. بيئة أفضل”، مشاركة عالمية فاعلة.

ويعتبر “إكسبو الدوحة 2023” الحدث الأكبر بالمنطقة في مجال البستنة والزراعة الحديثة، إذ شارك فيه أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى العديد من الهيئات والجامعات المعنية بالزراعة والمناخ والسعي نحو عالم أخضر.