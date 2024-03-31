المفوض العام لـ”إكسبو قطر”: نجاح الدوحة في تنظيم الفعاليات العالمية ليس وليد الصدفة (إعلان)

قال المفوض العام لـ(إكسبو قطر 2023) السفير بدر الدفع إن قطر كعادتها، استطاعت أن تثبت للعالم أجمع انها قادرة على رفع اسم العرب والمنطقة جميعًا لتضعهم بقدرتها وإمكانياتها وخبراتها في مصاف الدول الكبرى.

فما تحقق في (إكسبو الدوحة 2023) من حسن تنظيم لهذه الفعالية العالمية يُعَد إضافة إلى قدرة قطر غير المحدودة في التنظيم والإدارة والتخطيط والأمن.

كما استطاعت قطر أن تثبت أن نجاحاتها السابقة في تنظيم بطولتي (كأس العالم) و(كأس آسيا) وغيرها من الفعاليات العالمية ليست وليدة الصدفة، وأن مشروع بناء قطر الحديثة بدأ يتحول بالفعل إلى حقيقة ساطعة.