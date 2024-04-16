إكسبو قطر.. الجناح التونسي (إعلان)

استعرض الجناح التونسي في (إكسبو قطر 2023) التجربة التونسية في مجال الزراعة والبستنة، والسياسات المائية والتنمية المستدامة.

كما حرص على التعريف بالمحاصيل الزراعية والنباتات التي تشتهر بها تونس، مثل الزيتون، والرمان، والتين الشوكي، والحمضيات، ومختلف أنواع الخضراوات والفواكه والصناعات المرتبطة بها، فضلا عن استعراض الطرق التي تتبعها الجمهورية التونسية لمحاربة التغير المناخي.