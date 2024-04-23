أجمل 10 رحلات يمكنك الاستمتاع بها مع عائلتك في تركيا (إعلان)

عبر المتاحف المليئة بالألعاب الكلاسيكية، أو الاستمتاع بركوب الدراجة على ساحل البحر، أو حتى ركوب الخيل والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة، تعدك تركيا بباقة من التجارب الممتعة التي التي سيتذكرها أطفالك إلى الأبد.

إليك 10 رحلات يمكنك الاستمتاع بها بمجرد قدومك أنت وعائلتك إلى تركيا.

متاحف الأطفال في إسطنبول

عاصمة الثقافة في تركيا لديها متاحف لا تحصى يمكن استكشافها، والعديد منها مثيرة أيضًا لاهتمام الصغار، إذ يمكنك تفقد السيارات العتيقة والقطارات والقوارب وحتى الطائرات في متحف “رحمي كوش”، حيث تتوافر مجموعة من الألعاب الكلاسيكية من أكثر من 40 دولة.

ويمكنك أيضًا رؤية جميع الأماكن السياحية في تركيا في يوم واحد في “مينياتورك” حيث يُعرَض أكثر من 100 نموذج مصغر، مما يجعل الزوار يشعرون وكأنهم عمالقة.

دع الأطفال يلهون حول الحيل البصرية مثل (نفق الدوامة) أو البيت المقلوب رأسًا على عقب في (متحف الوهم). ولا تنس زيارة مركز الفن الحديث في إسطنبول، الذي يستضيف بشكل متكرر ورش عمل للأطفال.

الحدائق التاريخية في إسطنبول

وإذا كنت قد تجولت بما فيه الكفاية على طول مضيق البوسفور واستمتعت برحلة العبّارة، فيمكنك الآن قضاء بعض الوقت في الحدائق الجميلة في المدينة.

تأكد من زيارة حديقة “إميرجان” في إبريل/نيسان لمشاهدة أزهار التوليب المزدهرة بألوانها الزاهية خلال مهرجان الزهور السنوي، أو سافر قليلًا خارج المدينة إلى غابة بلغراد (Belgrade Forest) لصيد الفطر مع مرشد محترف والاستمتاع ببعض الوقت مع أطفالك بحرّية بين الأشجار.

ركوب الدراجات على طول ساحل بحر إيجة

منذ عام 2016، أصبحت إزمير رسميًّا جزءًا من الطريق الأوروبي رقم 8 المتوسطي، الذي يمتد من السواحل الأطلسية في أوروبا حتى إزمير. وفي الجزء الخاص بإزمير من الطريق، تم تحديد أكثر من 650 نقطة بلوحات إرشادية، تمييزًا للطريق الذي يربط بين المدن القديمة مثل (بيرغامون) و(أفسس) المحمية تحت موقع التراث العالمي لليونسكو، مع نقاط الإرث الطبيعي والثقافي.

قد لا يكون بإمكانك قطع المسافة البالغة 495 كيلومترًا دفعة واحدة مع أطفالك، ولكن حتى جولة صغيرة يمكن أن تصبح إنجازًا.

الرياضات المائية

بفضل أكثر من 8000 كيلومتر من السواحل، ليس مستغربًا أن تكون تركيا وجهة رائعة لجميع أنواع الرياضات المائية.

ومع أن (ألاتشاتي) هي الوجهة الأكثر شهرة لركوب الرياح والطائرات الورقية، فإن جميع الشواطئ في تركيا تملك نوادي رياضية خاصة بها حيث يمكن استئجار المعدات.

امنح أطفالك الحماس لممارسة ركوب القوارب والإبحار وركوب الأمواج، أو ركوب العربة الطائرة فوق المياه الصافية لبحر إيجة والبحر المتوسط.

وإذا كنت في إسطنبول، يمكنك أيضًا حجز دروس خاصة في التجديف أو الإبحار على خليج الذهب أو عبر شواطئ كاديكوي.

الريفيرا التركية والفخامة ذات الخمسة نجوم

إذا كنت تتوق إلى عطلة استرخائية مع العائلة، فاحجز إقامة في أحد منتجعات (فتحية) أو (أنطاليا) الفاخرة، التي تحمل جميع شهادات السياحة الآمنة.

استرخ في (سبا) spa أو اقرأ كتابًا على الشاطئ، بينما يستمتع الصغار في نادي الأطفال الخاص بالفندق مع أنشطة على مدار اليوم.

يمكنك أيضًا قضاء يوم معهم لاحقًا، في جولة خاصة بالقارب أو استكشاف العديد من المواقع التاريخية، مثل (أوليمبوس الليسي) الموطن الأسطوري للآلهة، أو (كنيسة القديس نيقولا) في دمرة. كان نيقولا لديه سمعة بوصفه حاميًا للأطفال والبحار في القرن الثالث الميلادي في تركيا، ونُسب إليه أنه كان يقوم بإنقاذ الأطفال المختطفين، وإنقاذ البحارة الذين أحاطت بهم العواصف.

فن الرمل في أنطاليا

سيذهل أطفالك من التماثيل الرائعة المصنوعة بالكامل من الرمل، التي تُقام كل عام ضمن مهرجان الرمل الدولي في أنطاليا.

بدأ مهرجان الرمل في عام 2006 وما زال مستمرًّا إلى اليوم، ويتميز بموضوع مختلف كل عام، إذ يتحول شاطئ لارا إلى معرض خارجي عملاق. ويمكن للزوار مشاهدة الفنانين من جميع أنحاء العالم أثناء إنشاء تماثيلهم الرملية الرائعة.

وسيكون موضوع هذا الصيف عن الفضاء الخارجي، لذا كن مستعدًّا للانطلاق نحو آفاق الكون مع مجموعة من التماثيل الفريدة.

استكشف كابادوكيا على ظهور الخيل

هناك الكثير لاستكشافه في كابادوكيا للأطفال والكبار على حد سواء، بما في ذلك ركوب بالون عملاق لاستيعاب جمال الطبيعة الفريدة للجبال الصخرية وقمم البراكين.

وبالإضافة إلى استكشاف الكنائس الصخرية المذهلة والمدن السفلية، فإن المشاركة في ورشة الأعمال الفنية في (أفانوس) وقضاء ليلة في فنادق الكهوف الشهيرة هي أيضًا أمور لا ينبغي تفويتها.

وتبقى رؤية المناظر الطبيعية الملهمة على ظهور الخيل هي بالتأكيد واحدة من أكثر التجارب الفريدة، التي يمكن أن تظل ذكرى لن ينساها أطفالك على الدوام.

هل سافرت إلى ما قبل التاريخ؟

اسمحوا لأطفالكم بتحقيق أحلامهم في القيام برحلة عبر الزمن في (أورفا)، حيث أصبحت المعالم التاريخية مثل بحيرة الأسماك المقدسة (باليكليغول) جزءًا من قصص الأساطير.

زوروا أيضًا جوبيكليتيبي Göbeklitepe البالغة من العمر 12 ألف عام، لتكتشفوا سحر أقدم الصخور العملاقة في العالم، وهو درس تاريخي قيّم لجميع الأعمار.

يُصنَّف متحف أورفا للآثار والفسيفساء واحدًا من أكبر المتاحف في تركيا، على مساحة نحو 34 ألف متر مربع، حيث يقدّم نظرة بعيدة على التاريخ القديم من خلال القطع الأثرية والتماثيل التي تحاكي حياة الكهوف في عصور ما قبل التاريخ، بالإضافة إلى الفسيفساء الشهيرة لأورفيوس وهو “يسحر الطيور والحيوانات التي تجتمع حوله مع الآلهة” حسب الأساطير القديمة.

الاستمتاع بالطائرات الورقية مع الأطفال

تُعَد شوارع ماردين العريضة، مع عمارتها الحجرية الفنية ذات الطابع الراقي، من أجمل المشاهد التاريخية في تركيا. وكأن المدينة القديمة لا يمكن أن تكون أجمل من ذلك، يضيف مهرجان ماردين السنوي للطائرات الورقية جرعة إضافية من السحر إلى تجربة الجميع مع ركضات الطائرات الورقية من جميع أنحاء العالم تحلق في السماء، احتفالًا بتقليد كان جزءًا من تاريخ ماردين لقرون.

ويحتوي متحف ماردين، وهو أحد منظمي المهرجان، أيضًا على حديقة أثرية حازت جوائز عديدة، حيث يمكن للأطفال إعادة تمثيل تقنيات الحفر والحفاظ على الآثار، في تجربة أخرى ستظل في ذاكرة أطفالكم لسنوات قادمة.

احموا السلاحف على شاطئ إيزتوزو

أصبح هذا الشاطئ في مقاطعة موغلا الغربية موطنًا رئيسيًّا لسلحفاة البحر المهدَّدة (كاريتا كاريتا) التي تصل كل عام في بداية الصيف لوضع بيضها. وبعد نحو شهرين، تخرج السلاحف الصغيرة وتتجه بحذر نحو البحر.

انضموا إلى المتطوعين خلال هذا الوقت الخاص للمساعدة في حماية وإنقاذ هذه الزواحف النادرة.

أما في موسم الشتاء فيمكنكم الذهاب للتزلج، وسواء كانت هذه هي المرة الأولى لأطفالكم على السفوح أم لا، فإن تركيا توفر العديد من الأماكن حيث يمكن للمبتدئين والخبراء الاستمتاع بالثلوج الناعمة وجمال فصل الشتاء.

قوموا بتخطيط إقامتكم في أولوداغ، كارتالكايا، إرجييس، بالاندوكين أو ساريكاميش، للاستمتاع بأفضل مواسم التزلج في الشتاء.