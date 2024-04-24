احصل على تأشيرة عمل عن بعد في تركيا.. وتمتع بالذهاب لواحدة من أجمل دول العالم (إعلان)

بمدنها النابضة بالحياة وسواحلها المذهلة، أصبحت تركيا، إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، والآن باتت في طريقها لتصبح ملاذًا للراغبين في العمل عن بُعد.

وللحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا، يمكن للموظفين الذين يعملون عن بعد، بدء عملية التقديم بسهولة من منصة “Digital Nomad Go Türkiye” بعد استكمال المتطلبات على هذه المنصة، التي تعد خطوة أولى، سيحصل العاملون عن بعد على “شهادة تعريف”، ومن ثم مواصلة إجراءاتهم في القنصليات التركية أو مراكز التأشيرات.

من يحق له الحصول على هذه التأشيرة؟

مواطنو كل من: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وأيرلندا والدنمارك واليونان وكرواتيا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وفنلندا والسويد وجمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبلغاريا ورومانيا والنرويج وأيسلند وليختنشتاين والمملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروسيا، ممن تتراوح أعمارهم بين (21-55) عامًا، يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة العمل عن بعد في تركيا.

ما الأوراق المطلوبة؟

من أجل الحصول على شهادة العمل عن بعد، يجب تحميل المستندات التالية بعد التسجيل في المنصة:

وثيقة سفر/جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول إلى تركيا.

شهادة التعليم العالي أو وثيقة بديلة للدبلوم.

وثيقة تثبت أن مقدم الطلب يعمل عن بعد:

عقد إذا كان يعمل لدى شركة (باستثناء الشركات في تركيا) عقد عمل بين مقدم الطلب والشركة إذا كان يعمل لحسابه الخاص (باستثناء الشركات في تركيا)

صورة “بيومترية”

وثيقة تثبت أن مقدم الطلب لديه دخل شهري قدره 3,000 دولار أمريكي أو دخل سنوي قدره 36,000 دولار أمريكي.

وتقدم تركيا للعاملين عن بعد، كل ما يحتاجون إليه وأكثر، فقد أصبحت بفضل بنيتها التحتية التكنولوجية القوية، وموقعها الذي يسهل الوصول إليه، وأنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة للغاية، بالفعل وجهة شعبية للعاملين عن بعد، خلال السنوات الأخيرة.

من خلال تأشيرة العمل عن بعد “Digital Nomad”، يمكن للزوار تمديد إقامتهم في تركيا والاستمتاع بجمال البلاد الفريد، فضلًا عن التمتع بمزايا “الإنترنت” العالي السرعة والاتصال الخلوي في مدنها الرئيسة.

وتعد مدينة إسطنبول، نقطة التقاء الثقافات المختلفة، فهي ليست فقط موقعًا تاريخيًا تتقاطع فيه آلاف السنين من الحضارات، ولكنها أيضًا مركز أعمال يضم شركات كبرى وعددًا غير قليل من الشركات الناشئة، وتلبي هذه المدينة النابضة بالحياة، التي يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق الرحلات الجوية المباشرة من أي مكان في العالم تقريبًا، احتياجات الزوار جميعهم من خلال البنية التحتية لوسائل النقل وخيارات الإقامة المتنوعة من الشقق المستأجرة والفنادق فضلًا عن المناخ المعتدل طيلة أيام العام.

إسطنبول.. النابضة بالحياة

جدير بالذكر أن إسطنبول هي المدينة التي يمكن للمرء الاستمتاع فيها بالمناظر الخلابة أثناء العمل عن بعد في المقاهي والحدائق التي توفر خدمة اتصال “إنترنت” لاسلكي مجاني (Wi-Fi).

وبفضل حيويتها المتعددة الطبقات، ومبانيها التاريخية التي تنتظر من يكتشفها، وتاريخها المتعدد الثقافات، وفعالياتها النشطة على مدار العام ومشهدها الفني، ومأكولاتها اللذيذة التي تبهر الجميع، يمكن للعاملين عن بعد الاستمتاع بالبيئة الاجتماعية وغيرها من السمات المميزة لإسطنبول.

إزمير.. مزيج فريد من التاريخ والحداثة

خلال العام الجاري 2024، حلّت مدينة إزمير ضمن قائمة ترشيحات دليل “لونلي بلانيت” للسفر، لما توفره من تجربة رائعة لزوارها.

وتعد إزمير العاملين عن بعد بمجموعة واسعة من خيارات الإقامة، عبر موقعها الممتاز على البحر، ومأكولات بحر إيغة، ونسيجها المجتمعي الذي يمزج بين التاريخ والثقافة المعاصرة.

وهناك أيضًا العديد من الأماكن الساحلية الشهيرة في المدينة التي توفر بيئة مريحة للعاملين عن بعد بفضل بنيتها التحتية الحديثة، وأيًا كان مكان إقامتك، يمكنك مواصلة العمل في المقهى والاستمتاع بمياه بحر إيغه الزرقاء العميقة كلما كنت بحاجة إلى استراحة.

موغلا.. سحر العمل بين أحضان الطبيعة

وتعد موغلا، التي تقع عند تقاطع البحر المتوسط وبحر إيغه، خيارًا مثاليًا للموظفين عن بعد، فبفضل مدنها الشهيرة مثل دالامان وبودروم وفتحية التي تجعلك تشعر وكأنك في جنة، توفر موغلا للزوار مساحة عمل تشعرهم وكأنهم في عطلة.

وفي حين توفر موغلا للزوار بيئة عمل هادئة بجمالها الطبيعي وبنيتها التحتية القوية، فإنها تجعل وقت الفراغ أكثر متعة مع أنشطة تتراوح بين استكشاف المدينة القديمة وجولات القوارب ومأكولات بحر إيغه اللذيذة.

وبالنسبة لأولئك الذين يحلمون بمساحة عمل تشبه الجنة، فإن موغلا هي مكان حالم بشواطئها الذهبية وسواحلها المحاطة بالمياه الكريستالية والخلجان الهادئة والمناظر المبهرة.

أنطاليا.. تجارب لا نهاية لها تحت شمس المتوسط

تعد أنطاليا، قلب الريفييرا التركية، أيضًا وجهة مفضلة للعاملين عن بعد، حيث يوفر مناخها 300 يوم مشمس سنويًا، وتحيط بها الشواطئ الطويلة والمدن القديمة والمتاحف التي تعكس تاريخ المدينة العريق ومأكولات البحر المتوسط الشهية، وتعد هذه المدينة وجهة فريدة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الجميلة أثناء العمل وعند أخذ قسط من الراحة.

وفي أنطاليا، حيث يمكنك تجربة بدائل الإقامة الفاخرة المجهزة بأنواع المرافق جميعها، ويمكن للزوار استكشاف المدن القديمة مثل باتارا وأسبندوس وبيرج وفاسيليس وأوليمبوس وليسيا وسانت بول أثناء الاستمتاع بالشواطئ الفائزة بجائزة “العلم الأزرق”.

باختصار، سوف تجعل تركيا مساحة العمل الخاصة بك ملاذًا رائعًا.