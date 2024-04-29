بالأرقام.. حصاد إكسبو قطر 2023 (إعلان)

أقيم معرض (إكسبو 2023 الدوحة) تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل” على مساحة 1.7 مليون متر مربع، في حديقة البدع الخلابة بهدف تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر، وإيجاد حلول مبتكرة للحد من مشاكل التصحر وإيجاد بيئة خضراء ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتناول “إكسبو” أربعة مواضيع رئيسية، هي الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.

ووصل عدد زوار المعرض على مدى 179 يوما إلى أكثر من 4 ملايين و219 ألف زائر. كما شهد المعرض نحو 7 آلاف فعالية و1727 ورشة عمل، وتم توقيع 52 عقدا.

واستقبل “إكسبو” أكثر من 33 ألف زيارة طلابية من 346 مدرسة، وشارك في تنظيم فعاليات المعرض 2200 متطوع، كما حظي هذا الحدث بتغطية أكثر من 2500 إعلامي من أنحاء العالم.