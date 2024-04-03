إكسبو قطر.. الجناح الأردني (إعلان)

استقطب الجناح الأردني في (إكسبو قطر 2023) منذ افتتاحه، آلاف الزوار من أفراد الجالية الأردنية في قطر ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، والعديد من مسؤولي أجنحة الدول الأخرى المشاركة في فعاليات المعرض.

وعرض الجناح الأردني المعالم والآثار التاريخية والسياحية الشهيرة في البلاد، فضلًا عن المزروعات والنباتات التي تشتهر بها والمناطق التي تزرع فيها بمختلف المحافظات والمدن، بالإضافة إلى الترويج للمواقع السياحية على امتداد الأردن.