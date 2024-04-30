“قطر مبهرة”.. رسائل خاصة من ضيوف إكسبو للدوحة (إعلان)

حملت تغطية الجزيرة مباشر لفعاليات معرض (إكسبو قطر 2023) رسائل خاصة من ضيوف التغطية، من سفراء ومسؤولين ومديري أجنحة الدول المشاركة، لدولة قطر، عبّروا خلالها عن رؤيتهم لما آلت إليه أحوال البلاد من تطور وازدهار.

وأشاد الضيوف بقدرة قطر المذهلة على تنظيم الأحداث ذات الصبغة العالمية بنجاح لا يقل عن نظيراتها في الدول الكبرى، وكانت هذه أبرز شهاداتهم ورسائلهم لدوحة الخير.