ماليزيا.. اكتشف واحدة من أفضل الوجهات السياحية حول العالم (إعلان)

إذا كنت تبحث عن وجهة سياحية مميزة تلبي اهتماماتك جميعها، فإن ماليزيا تنتظرك بأحضانها الدافئة كوجهة سياحية استثنائية في جنوب شرق آسيا!

اكتشف جمالها الساحر الذي يجمع بين الثقافات المتنوعة والتنوع الطبيعي الخلاب. سافر عبر العصور وتعرف إلى تاريخها الغني، وتمتع بجاذبيتها السياحية الرائعة التي لا مثيل لها.

جنة حقيقية في جنوب شرق آسيا

أوتيت ماليزيا كثيرًا من مقومات الدولة الناجحة، فهي تملك مساحة من نحو 330 ألف كيلو مترًا مربعًا تمتد على جزيرتين في جنوب شرق آسيا، مع مزيج متنوع من السكان من حيث الأعراق والثقافات والديانات يزيد تعدادهم على 32 مليون نسمة.

وهناك 3 فئات عِرقية كبيرة تشكل المشهد في البلاد: السكان الأصليون وتبلغ نسبتهم نحو 68% من السكان وغالبيتهم من الملايو ومعظمهم مسلمون، والصينيون الذين يشكلون نحو 23%، والهنود الذين جاء بهم الاستعمار البريطاني من الهند، وتبلغ نسبتهم نحو 7%، فضلًا عن أعراق أخرى تمثل ما نسبته 1% من السكان.

أما الدين فنسبة المسلمين في ماليزيا تبلغ 62%، بينما يشكل البوذيون نحو 20%، والمسيحيون 10% من عدد السكان، فيما يشكل الهندوس نحو 6% مع بعض الاختلافات اليسيرة في النسب بين إحصائية وأخرى.

عبق التراث في كل زاوية

كانت ماليزيا ولا تزال معروفة بثقافتها المتنوعة والمميزة، حيث تحتفظ بتاريخ غني من التراث، يشمل الفنون التقليدية والمعمارية والموسيقى والطعام والملبوسات التقليدية للشعب الماليزي، ويمثل رمزًا لهويته الوطنية.

وتعدّ الهندسة المعمارية في ماليزيا بوتقة من الجمال والإبداع اندمجت فيها طرز متعددة من أشكال فن العمارة التي جاءت كنتاج للتعدد العرقي والثقافي والديني فيها.

ويحاول السكان من الأعراق المختلفة المحافظة على نموذجهم الخاص في البناء، فتمتاز البيوت التقليدية الخاصة بالعرق المالايوي بتأثرها بشكل كبير بالعمارة الإسلامية مع عدم إغفالها للموروث الثقافي الخاص، وبألوانها الزاهية وكثرة الزخرفة فيها.

أما البيوت ذات الطراز الصيني فتنقسم إلى قسمين: التقليدية ذات اللون الأحمر والسقوف القرميدية المائلة، أما القسم الآخر فهي البابانيونا وتمتاز بوجود فناء داخلي وحديقة، وتشبه إلى حد كبير البيوت الإسبانية ذات الطابع الإسلامي.

كما تتميز بيوت السكان الأصليين في ولايتي صباح وسرواك بما يعرف بالقرى المائية، وهي بيوت خشبية عائمة بنيت على مسطحات مائية، ويربط بينها ممرات خشبية.

الباتيك.. موروث ماليزي تتناقله الأجيال

ويفاخر الماليزيون بفن الباتيك، ويعدّونه إرثًا ثقافيًا عرفته بلادهم منذ القدم وتناقلته الأجيال جيلًا بعد جيل، وهو من أهم الصناعات التقليدية التي تتميز بها دول الأرخبيل الملايوي، وفي مقدمتها ماليزيا وإندونيسيا.

والباتيك أحد الفنون التي تستخدم في الرسم على القماش يدويًا بوساطة الشمع، وتعني الكلمة باللغة الجاوية الرسم التنقيطي أو الوشم.

ويحتفظ المتحف الوطني في ماليزيا بقطع قديمة ونادرة من الباتيك، وقد أدرجت اليونسكو فن الباتيك ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي.

دور الحرف التقليدية في الثقافة الماليزية

وتلعب الحرف التقليدية دورًا حيويًا في الحفاظ على ثقافة ماليزيا وتمرير تراثها إلى الأجيال القادمة، حيث تعكس هذه الحرف مهارة الصانعين وتعبّر عن قيم الابتكار والإبداع، ولا يعد التراث في ماليزيا مجرد تاريخ، بل يعد جزءًا حيويًا وملهمًا من هويتهم الثقافية.

وتعكس الحرف اليدوية التقليدية في ماليزيا الفن المعقد والفخر الثقافي لشعبها، بدءًا من المنسوجات الدقيقة المصنوعة يدويًا من الباتيك والمقابس، إلى الأعمال الخشبية المنحوتة بشكل معقد مثل “الكيريس” و”الوايانج كوليت”.

وتعد هذه الحرف اليدوية نوافذ على تاريخ ماليزيا وهويتها، ويبدع الحرفيون هذه التحف الفنية بجهد مضنٍ، باستخدام المهارات التي تنتقل عبر الأجيال، ومن خلال الحفاظ على المهارات التقليدية وتعزيزها، تحمي ماليزيا تراثها الثقافي وتضمن استمرار الأجيال المقبلة في الإعجاب بهذه الأعمال الفنية والتعلم منها.

تمتع بطبيعة ساحرة لن تجد لها مثيلًا في العالم

مع الغابات المطيرة الكثيفة، والشواطئ الرملية البيضاء، والمدن الحديثة المزدحمة بالحياة، ستجد في ماليزيا كل ما تتمناه لقضاء عطلة لا تُنسى، من الطبيعة الخلابة في حديقة “تامان نيجارا” الوطنية إلى الحضارة والتاريخ في جورج تاون، تنتظرك تجربة سياحية فريدة في كل زاوية من ماليزيا.

استعد لاكتشاف كوالالمبور، وبينانغ، وغيرهما من الوجهات الرائعة في ماليزيا التي تجمع بين الحداثة والتقاليد بطريقة ساحرة، وتأكد بأنك ستعود من رحلتك إلى ماليزيا بذكريات لا تنسى وتجربة سفر مثيرة لن تمحى من الذاكرة.

الجبال والغابات الاستوائية

من خلال استكشاف المناظر الطبيعية الرائعة في ماليزيا، ستغمر قلبك بالسعادة والهدوء.

اجعل رحلتك إلى ماليزيا فرصة لاستكشاف جمالها الطبيعي والتعرف إلى تاريخها الغني بالثقافات المتنوعة، وستكون تجربتك فريدة ومثيرة، مما سيجعلك تتوق للعودة مرات عديدة لتستكشف كل جوانب هذه الوجهة السياحية الساحرة.

وتعد جبال “كوتا كينابالو” وغابات تامان نيجارا الوطنية من أبرز المعالم الطبيعية في ماليزيا، وبصحبة دليل محلي، ستنطلق في رحلة استكشافية مثيرة تحتضنها الغابات الاستوائية الكثيفة، حيث الحيوانات البرية والنباتات النادرة.

واختبر كذلك الإثارة والمغامرة أثناء تسلق جبل كينابالو الشاهق، أو استمتع بأجواء الهدوء والسكينة في أعماق غابات تامان نيجارا.

أجمل جزر العالم بين يديك

اضرب لنفسك موعدًا مع السعادة، وتمتع بزيارة بعض من أفضل الجزر التي حباها الله جمالًا لا نظير له حول العالم.

جزيرة بينانغ

تتمتع هذه الجزيرة بشهرة كبيرة، وتلقب بـ”لؤلؤة الشرق”، كونها جزيرة صغيرة تقع على مساحة 285 كيلو مترًا على الجانب الشمالي الغربي من شبه جزيرة ماليزيا، كما أنها تعد من أكثر المزارات السياحية الرائعة، حيث تمتلك الكثير من المعالم السياحية التي يمكنك زيارتها، وكذلك الأنشطة الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها إلى حد كبير.

وتجمع الجزيرة بين الطابع الشرقي والغربي من خلال المباني التراثية التي تجاور المباني الحديثة المنتشرة في المدينة، ونمط الحياة في المدينة والمأكولات.

جزيرة لنكاوي

استعد لاستكشاف الغابات المطيرة الخلابة التي تعد ملاذًا للحياة البرية النادرة والنباتات الاستوائية الخلابة، وانغمس في رحلة مشوقة عبر غابات لنكاوي الغنية بالأشجار والطيور الملونة والمناظر الطبيعية الخلابة.

يأتي إلى الجزيرة أعداد هائلة من الزوار سنويًا للاستجمام وممارسة الرياضات المائية والاستمتاع بالرحلات البحرية، كما تحتضن الجزيرة الكثير من الحدائق والمنتزهات البرية الرائعة، والشلالات الطبيعية الجبلية فضلًا عن العديد من أماكن التسوق.

جزيرة ريدانغ

تُعد جزيرة ريدانغ من أروع جزر ماليزيا لشهر العسل، وتحظى بشعبية خاصة لدى المسافرين الذين يحبون المزيد من الرفاهية، حيث تحيط بها المياه النقية الصافية، ما يجعلها المكان المثالي للغوص في الأعماق.

كما يمكنك الغطس في جميع أنحاء الجزيرة، فالشعاب المرجانية، تغذي مجموعات كبيرة من الأسماك والسلاحف، كما تتميز هذه الجزيرة بأنها غير مزدحمة للغاية حيث يسودها طابع الهدوء والراحة.

جزر برهنتيان

باحتضانها شواطئ رملية مرجانية بيضاء، ونخيلها الزاهي، تُعد جزيرة برهنتيان في ولاية ترينجانو قاعدة سياحية مذهلة. تقع هذه الجوهرة الطبيعية الرائعة بالقرب من تايلاند، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرات، كما تتميز بمياهها الزرقاء الفيروزية، والرمال البيضاء الناصعة، وأشعة الشمس المشرقة التي تزيد من جمالها الطبيعي.

وتتيح الجزيرة لزوارها فرصًا متنوعة للاستمتاع والمرح، بدءًا من رياضة الغطس والسباحة والتجديف وحتى التخييم الشاطئي، كما يُمكن الاستمتاع بالرحلات البحرية في قوارب الموز لصيد الأسماك والحبار، مما يمنح الزائرين تجربة فريدة ومشوقة.

باختصار.. ستجد في ماليزيا كل ما تحتاجه لتجربة سياحية لا تُنسى، بين مناظرها الطبيعية المذهلة وتنوع ثقافاتها.

اختر زيارة ماليزيا وجهتك المقبلة، واستمتع بتجربة سفر لا تُضاهى!