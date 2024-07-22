المهرجانات في ماليزيا.. تجربة فريدة لن يمكنك نسيانها (إعلان)

ستتيح لك زيارة ماليزيا اكتشاف سحر أحد أكثر المجتمعات تنوّعًا ثقافيًّا في العالم!

هنا، ستجد شعب الملايو إلى جانب التجمعات الصينية والهندية والعديد من المجموعات العرقية الأخرى التي تزين هذه الأرض بألوانها وثقافاتها الفريدة.

وستكون أمامك فرصة لا تُقدر بثمن لتغمر نفسك في هذا النسيج الثقافي الغني، كي تجعل من زيارتك لماليزيا مغامرة فريدة لا تُنسى!

وإذا أردت حقًّا خوض التجربة الثقافية في ماليزيا فعليك بحضور المهرجانات والاحتفالات الشعبية، حيث يمكنك التعرف أكثر على التنوع الثقافي في ماليزيا والعادات والتقاليد الخاصة بالشعب الماليزي.

عيد الفطر

استعدّ للاحتفال بعيد الفطر في ماليزيا، حيث الفرح والبهجة تملآن الأجواء! ليس هناك مناسبة تضاهي هذه المناسبة السعيدة، التي تمتد طوال شهر شوال بأكمله. إنها فرصة فريدة تجمع العائلات، وتنشر روح التسامح والعفو بين الجميع.

ففي الوقت الذي تراجعت فيه مظاهر العيد حول العالم، فإن عيد الفطر في ماليزيا يظل يتألق بألوانه الزاهية في قلوب الماليزيين. انضمّ إلى هذه الاحتفالات الرائعة واستمتع بتجربة لا تُنسى من الفرح والسرور مع الأهل والأصدقاء.

ثايبوسام

عقب اكتمال القمر في شهر التاميل التايلندي، الذي يصادف شهر يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، بإمكانك رؤية عشرات الآلاف من الأشخاص وهم يتوجهون إلى معبد طقوسي لحضور مهرجان “ثايبوسام”. وتشمل الطقوس التقليدية لديهم طقسا يدعى “الكافادي” حيث يثقب المحتفلون جلودهم بخطّافات وقضبان معدنية، ويحملون المصنوعات اليدوية الثقيلة إلى أعلى الدرج المؤدي إلى المعبد الواقع في كهف من الحجر الجيري.

كما يؤدي آخرون نذورهم بحمل أواني الحليب في طقوس تجذب الكثير من السياح لمشاهدتها على أرض الواقع.

السنة الصينية الجديدة

هل أنت مستعدّ لتجربة لا تُنسى؟ في الأسواق الشعبية الماليزية، لا يمكنك أن تفوت رقصة الأسد الاحتفالية التي تحتفل بحلول السنة الصينية الجديدة بكل حماسها وألوانها.

هذه الاحتفالات الرسمية والشعبية في ماليزيا ليست مجرد مناسبات عابرة، بل هي تجسيد حيّ للطيف الثقافي الصيني الذي يبرز جمال التنوع القومي والديني في هذا البلد المدهش.

ستشعر بروح التسامح والمحبة تملأ الأجواء؛ مما يجعل ماليزيا مكانًا رائعًا للاستكشاف والاحتفال مع الجميع. انضمّ إلى هذه الفعاليات ودع روح السنة الصينية الجديدة تنبض في قلبك.

وتبدأ السنة الصينية الجديدة (المعروفة أيضا باسم العام القمري الجديد) مع بزوغ القمر الجديد الثاني بعد الانقلاب الشتوي (21 ديسمبر/كانون الأول). ويمكن أن يحدث ذلك في أي تاريخ بين 21 يناير/كانون الثاني و20 فبراير/شباط.

اليوم الوطني “هاري ميرديكا”

في 31 أغسطس/آب من كل عام، تحتفل ماليزيا بيومها الوطني، المعروف باسم “هاري ميرديكا”. إنه يوم مليء بالحماس والفخر، تسترجع فيه البلاد لحظة فاصلة في تاريخها، وذلك عندما حصلت على استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 1957.

في هذا اليوم الرائع، تجتمع الأمة بأكملها للاحتفال بروح الاستقلال والحرية. الشوارع تزين بالأعلام، والأجواء تملؤها البهجة والمظاهر الوطنية. انضمّ إلى هذه الاحتفالات المذهلة وكن جزءًا من هذا الحدث التاريخي الذي يملأ قلوب الماليزيين بالفخر والفرح.

مهرجان الغابات المطيرة

إذا كنت من عشاق الموسيقى، فعليك المشاركة بأكبر مهرجان موسيقي مليء بالإثارة والمتعة عند التخطيط لزيارة ماليزيا، حيث يتم تنظيم هذا المهرجان في شهر يوليو/تموز بغابات بورنيو المطيرة.

يستمر المهرجان على مدار ثلاثة أيام، يتم خلالها عرض مزيج رائع من العروض الموسيقية لأبرز فناني العالم وسط الأمطار بين أدغال الغابات.