بجوائز ضخمة ومشاركة 60 دولة.. طاجيكستان تحتضن بطولة العالم الأولى لمصارعة “جوشتينجيري”

تستضيف دوشانبي عاصمة جمهورية طاجيكستان بطولة العالم لرياضة مصارعة “جوشتينجيري” في الفترة من (28-31 أغسطس/آب) الجاري بين المتسابقين من النساء والرجال، كل في فئته.

وتنظم البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي للـ”جوشتينجيري”، بالتعاون مع اتحاد طاجيكستان، في قصر دوشانبي للتنس ومجمع الرياضات المائية، حيث تحظى رياضة “جوشتينجيري” برعاية رسمية من رئيس البلاد إمام علي رحمان، ورئيس بلدية دوشانبي رستم إمام علي، اللذين قدما كل الدعم لتطوير “جوشتينجيري”.

ووجّه الرئيس إمام علي رحمان توجيهات لتعزيز مكانة المصارعة التقليدية الطاجيكية “جوشتينجيري” بين الألعاب الرياضية الأكثر إقبالًا وانتشارًا على المستوى الوطني، بالإضافة إلى جهوده من أجل الترويج لهذا النوع من الرياضات التقليدية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأسهمت جهود رستم إمام علي، رئيس مدينة دوشانبي، في إقامة مبادرات في سبيل منح الطابع الدولي للمصارعة القومية الطاجيكية، كما شهدت العاصمة الطاجيكية على مدى السنوات القليلة الماضية 4 بطولات دولية في المصارعة التقليدية قبل أن تنظم بطولة العالم لأول مرة هذا العام.

مكان البطولة

وتنطلق بطولة “جوشتينجيري” العالمية للكبار في مجمع التنس والرياضات المائية، ويتكون المجمع الذي يستضيف البطولة من ملعب تنس يتسع لـ3000 مقعد، وموقف سيارات تحت الأرض يتسع لـ280 مركبة، وقصر للرياضات المائية يتسع لـ2000 مقعد، ومسبح خارجي يتسع لـ285 مقعدًا، وبجانبه تم بناء 8 ملاعب تنس، كل ملعب يتسع لـ1000 متفرج.

وحيا المنظمون المشاركون في بطولة “جوشتينجيري” العالمية الأولى للكبار بمدينة دوشانبي، عبر رسالة رسمية من الاتحاد الوطني لجوشتينجيري بدولة طاجيكستان، الاتحادات الوطنية القادمة للمشاركة في البطولة العالمية.

وأعرب رئيس اتحاد جوشتينجيري في طاجيكستان لائق بيجيجونزودا، عن خالص امتنانه لرئيس البلاد ورئيس بلدية دوشانبي لمواصلة تطوير رياضة جوشتينجيري، والمساعدة والدعم المستمرين لممارسي هذه الرياضة وأبطالها.

وأضاف “نحن على ثقة من أن بطولة العالم ستزيد من عدد الرياضيين والمشجعين لهذه الرياضة الطاجيكية الرائعة في جميع أنحاء العالم”.

وتمنى رئيس الاتحاد للرياضيين جميعهم والدول والوفود وكل عائلة كوشتين، بطولة عالمية رائعة وإقامة ممتعة في دوشانبي.

مسابقات وفعاليات البطولة

ومن المقرر بعد وصول الفرق جميعها إلى دوشانبي سواء من الحكام أو المشاركين، سيكون هناك مؤتمر صحفي، وسيعقبه اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجوجيتسو ومؤتمر الاتحاد الدولي للجوجيتسو وانتخابات، وسيتم عقد الاجتماع الفني والقرعة لجميع فئات الوزن في بطولة جوشتينجيري العالمية للكبار، وتختتم البطولة بحفل توزيع الجوائز والختام.

وتشهد البطولة مراقبة على المنشطات بالتعاون مع وكالة مكافحة المنشطات، كما سهلت طاجيكستان تأشيرة الدخول والأمور اللوجستية عبر سفاراتها ومن خلال المطار عبر لجان الاستقبال والمتطوعين على مدار الساعة أثناء البطولة.

ما هي جوشتينجيري؟

والمصارعة القومية الطاجيكية “جوشتينجيري” هي أحد أنواع الرياضات التقليدية المشهورة بين أبناء الشعب الطاجيكي، وكلمة “كوشتين” كانت تعني في اللغة الطاجيكية القديمة الحزام، كما أن كلمة “كوشتي” بمعنى الحزام كانت معروفة لدى أتباع الديانة الزرادشتية قديمًا.

والحزام يعد عنصرًا مهمًا في الملابس الرياضية الخاصة بالمصارعة الطاجيكية، لأن المصارِع يُحكم ربط الحزام قبل خوض المصارعة، كما أنه يحاول بالإمساك بحزام منافسه حتى يتمكّن من رفعه وطرحه أرضًا.

والمصارعة القومية الطاجيكية لها تاريخ يمتد عبر آلاف السنين، ولها مسيرة تاريخية تواكب تاريخ الطاجيك الذين يمثلون أحد أعرق الشعوب وأقدمها القاطنة في إقليمي خراسان وما وراء النهر، الذين توارثوا هذا النوع من الرياضات القتالية والدفاعية جيلًا بعد جيل منذ القدم.

وكانت الاحتفالات بالنوروز وحلول الربيع تمثل انطلاقة لموسم إقامة بطولات ومنافسات (جوشتينجيري)، وتمثل رياضة المصارعة سمة بارزة وعلامة فارقة لاحتفال الشعب بعيد الربيع ورأس السنة، وهذه التقاليد ظلت قائمة إلى يومنا هذا.

وحافظت المصارعة الطاجيكية على شعبيتها بفضل ما لدى أبناء الشعب الطاجيكي من الحرص على حفظ التقاليد، فكانوا ينظمون بطولات للمصارعة على المستوى الشعبي بجهود ذاتية خلال الاحتفال بالنوروز.

وبعد أن نالت طاجيكستان استقلالها الوطني اهتمّت قيادتها بإحياء المصارعة الطاجيكية (جوشتينجيري)، والترويج لها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية إلى أن تم تصنيفها اليوم ضمن الألعاب الرياضية المعترف بها دوليًا.

وبحسب بعض الخبراء، فإن المصارعة التقليدية الطاجيكية تعد مصدرًا لمعظم أنواع المصارعة، حيث إن كثيرًا من تقنياتها وحركاتها التكتيكية تستخدم في بقية أنواع المصارعة، مثل الجودو والسامبو والكوراش.