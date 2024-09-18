سفر|قطر

بمشاركة شركات كبرى.. قطر تحتضن معرض “كونتيك إكسبو 2024”

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مادة إعلانية
18/9/2024

احتضنت العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات-كونتيك إكسبو 2024، الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومدته 3 أيام.

وشهد الحفل الافتتاحي للمعرض عرض أحدث الابتكارات التكنولوجيّة والاتجاهات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاعي البناء والخدمات، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية الناشطة في القطاع الدولي، كما شهد المعرض مشاركة قياسية تتضمن أكثر من 60 متحدث و250 عارض.

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وتجولت كاميرا الجزيرة مباشر في المعرض والتقت عددًا من أصحاب الشركات المشاركة.

وقال ريتشارد شماس، ممثلا عن شركة “يو سي سي” هولدينج، إن الشركة ركزت خلال المعرض على أدوات وأساليب البناء الحديثة، موضحًا أن البناء الخرساني بالطباعة ثلاثية الأبعاد له عدة مزايا.

ومن بين هذه المزايا، كما أوضع شماس، أنه آمن وأقل خطورة وأعلى جودة وأقل ضررًا للبيئة، كما أنه يسهّل من عملية تصميم البناء وتنفيذها فضلًا عن أنه لا يهدر مواد البناء.

وأشار شماس إلى أن شركة “يو سي سي” هولدينج، تملك أكبر ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

بدوره، أشاء أحد المشاركين، وهو مدير التطوير في شركة ذكاء اصطناعي مقرها لندن، بالمعرض، قائلًا “أكثر مما كنت أتوقع، الشركات الكبيرة ممثلة هنا”، لافتًا إلى أن المعرض أتاح التواصل بين كل هذه الشركات، وخاصة الشركات المحلية القطرية.

وتضمن جدول أعمال المعرض جلسات متنوعة تشمل التركيز على “مستقبل البناء باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد”، وحوارات تتناول توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاعي البناء والخدمات.

وقدم المتحدثين من هيئة الأشغال العامة في قطر “أشغال” وشركة غوغل وهواوي مجموعة متنوعة من المواضيع في منصة الإلقاء ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار العقود واعتمادها، وتمكين التسليم السلس للمشاريع الرقمية، وإدخال الذكاء في مجال العقارات، وأخيراً كيفية بناء شركة ناشئة ناجحة.

وخلال اليوم الأخير من معرض كونتيك إكسبو 2024 تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الشركات الرائدة في قطر والعالم.

ومن المتوقع أن يعزز معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء من نمو وتطور الاقتصاد القطري. لا سيما أن التقديرات تشير إلى أن سوق البناء في قطر سيبلغ 89.27 مليار دولار بحلول عام 2028، بالتوازي مع زيادة هائلة في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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