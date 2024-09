بمشاركة شركات كبرى.. قطر تحتضن معرض “كونتيك إكسبو 2024”

احتضنت العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات “كونتيك إكسبو 2024″، الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات لمدة 3 أيام.

وشهد الحفل الافتتاحي للمعرض عرض أحدث الابتكارات التكنولوجيّة والاتجاهات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاعي البناء والخدمات، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية الناشطة في القطاع الدولي، كما شهد المعرض مشاركة قياسية تتضمن أكثر من 60 متحدثًا و250 عارضًا.

وتجولت “كاميرا” الجزيرة مباشر في المعرض، والتقت عددًا من أصحاب الشركات المشاركة.

وقال ريتشارد شماس، ممثلًا عن شركة “يو سي سي” هولدينج، إن الشركة ركزت خلال المعرض على أدوات وأساليب البناء الحديثة، موضحًا أن البناء الخرساني بالطباعة ثلاثية الأبعاد له مزايا عدة.

ومن بين هذه المزايا، كما أوضع شماس، أنه آمن وأقل خطورة وأعلى جودة وأقل ضررًا للبيئة، كما أنه يسهّل من عملية تصميم البناء وتنفيذها فضلًا عن أنه لا يهدر مواد البناء.

وأشار شماس إلى أن شركة “يو سي سي” هولدينج، تملك أكبر ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

من جانبه، أشاد أحد المشاركين، وهو مدير التطوير في شركة ذكاء اصطناعي مقرها لندن، بالمعرض، قائلًا “أكثر مما كنت أتوقع، الشركات الكبيرة ممثلة هنا”، لافتًا إلى أن المعرض أتاح التواصل بين هذه الشركات كلها، وخاصة الشركات المحلية القطرية.

وتضمن جدول أعمال المعرض جلسات متنوعة تشمل التركيز على “مستقبل البناء باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد”، وحوارات تتناول توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاعي البناء والخدمات.

وقدّم المتحدثون من هيئة الأشغال العامة في قطر “أشغال” وشركة “غوغل” و”هواوي” مجموعة متنوعة من الموضوعات في منصة الإلقاء، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار العقود واعتمادها، وتمكين التسليم السلس للمشاريع الرقمية، وإدخال الذكاء في مجال العقارات، وأخيرًا كيفية بناء شركة ناشئة ناجحة.

وخلال اليوم الأخير من معرض “كونتيك إكسبو 2024” تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الشركات الرائدة في قطر والعالم.

انطلق اليوم الثالث من كونتيك اكسبو 2024، وكانت المناقشات على منصة عرض الأفكار مليئة بالرؤى، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات الجديدة في قطاعات البناء والخدمات.

