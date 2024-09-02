يستفيد منها أكثر من 129 ألف نازح.. “قطر الخيرية” توزع دفعة مساعدات جديدة في غزة

بدعم من أهل الخير في قطر، وصلت دفعة جديدة من مساعدات “قطر الخيرية” الإغاثية إلى قطاع غزة، حيث يتواصل حاليا توزيعها على النازحين في شمال غزة، وتشتمل على 21500 طرد غذائي، ينتظر أن يستفيد منها أكثر من 129 ألف متضرر في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وجاءت هذه المساعدات في وقتها لتسهم في سد ثغرة النقص الشديد في المواد الغذائية وارتفاع معدلات المجاعة في قطاع غزة على ضوء تقارير لوكالات الأمم المتحدة حذرت من الآثار الكارثية المترتبة على ذلك، ومنها برنامج الأغذية العالمي الذي أشار في شهر يوليو/تموز الماضي، إلى أن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون مستويات كارثية من الجوع.

وتحتوي الطرود الغذائية على المواد التموينية الأساسية، ويقدر عدد المستفيدين منها بأكثر من 129 ألف مستفيد، ويكفي الطرد الواحد أسرة لمدة شهر كامل.

تعاون مثمر مع الأردن

وكانت هذه الدفعة من المساعدات قد أرسلت عبر مكتب “قطر الخيرية” في الأردن في النصف الأول من شهر أغسطس/آب عبر 39 قافلة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وقد شارك في عملية إرسالها مدير إدارة العمليات الإنسانية بـ”قطر الخيرية” مانع الأنصاري، بحضور المشرف العام لمكتب قطر الخيرية في الأردن صالح المري.

وقال مانع الأنصاري “إن هذه المساعدات هي مواصلة للجهود التي أطلقتها قطر الخيرية منذ بداية الحرب على غزة لمساعدة أشقائنا بغزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية الكبيرة، وذلك عبر توفير المستلزمات الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى”.

وأضاف الأنصاري “نؤكد وقوف قطر الخيرية الدائم مع أهل غزة لتقديم جميع المساعدات الممكنة، كما نقدر جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تعاونها لتوصيل هذه المساعدات إلى مستحقيها”.

6500 طرد غذائي

وكان مكتب قطر الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية قد أرسل العديد من المساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة، ووصل إجمالي عدد الطرود الغذائية التي أرسلها إلى ما يقارب 40 ألف طرد غذائي ونحو 15 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

جدير بالذكر أنه في ضوء حرصها على إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وقعت قطر الخيرية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في العاصمة الأردنية عمّان مؤخرا، اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار، إضافة إلى التبرع المالي، حيث ستتبرع “قطر الخيرية” بما مجموعه 6500 طرد غذائي للعائلات المتضررة في غزة.