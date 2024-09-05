وسط حضور جماهيري ضخم.. اختتام بطولة العالم لمصارعة جوشتنجيري في طاجيكستان

شهدت العاصمة الطاجيكية دوشانبي، ختام بطولة العالم الأولى لمصارعة جوشتينجيري، التي أقيمت من 29 إلى 31 أغسطس/آب المنصرم، وسط حضور جماهيري كبير وحماس لا مثيل له.

وتحت رعاية الرئيس إمام علي رحمان، الذي ألقى كلمة مؤثرة، تم تتويج الأبطال في أجواء احتفالية رائعة أكدت عراقة هذه الرياضة التي تمثل روح الشجاعة والإقدام لدى الشعب الطاجيكي.

البطولة، التي شارك فيها رياضيون من 63 دولة من مختلف القارات، لم تكن مجرد حدث رياضي عادي، بل كانت احتفالًا عالميًّا بروح التحدي والتميز، مع جوائز وصلت قيمتها إلى 400 ألف دولار.

“جوشتينجيري”.. تاريخ عريق

وأكد الرئيس إمام علي رحمان، في كلمته، على أهمية الرياضة وعراقة مصارعة “جوشتينجيري” التي يمتد تاريخها لأكثر من خمسة آلاف سنة، وتعبر عن ثقافة الشعب الطاجيكي وحبه للرياضة والإقدام والشجاعة التي تنميها هذه الرياضة.

وأضاف الرئيس الطاجيكي أن اهتمام الدولة بهذه الرياضة ودعمها أعطاها مكانة عالمية، مؤكداً مساندة الدولة لمصارعة “جوشتجيري” عبر تنظيم بطولة العالم وكأس العالم وبطولة آسيا، مشيرا إلى أن هذه الرياضة ستزدهر وتنمو بعد تنظيم بطولة العالم الأولى في دوشانبي.

كما حضر حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز أيضاً، رئيس بلدية دوشانبي رستم إمام علي، الذي أقيمت البطولة في العاصمة تحت إشرافه، بالإضافة لتطور مصارعة جوشتنجيري برعايته للأبطال والبطولات، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية، واستضافة العاصمة للفعاليات العالمية وتنظيمها بنجاح كبير.

عروض فنية

ولم تقتصر البطولة على المنافسات الرياضية فحسب، بل تضمنت أيضًا عروضًا فنية وموسيقية عكست التراث الطاجيكي العريق؛ مما أضفى على الحدث طابعًا ثقافيًّا فريدًا.

وبفضل الدعم الكبير من الدولة، أصبحت مصارعة جوشتينجيري في طريقها إلى العالمية، مع خطط مستقبلية لتنظيم المزيد من البطولات على مستوى العالم.

مشاركة عربية لافتة

وأسهمت المشاركة العربية الملحوظة في البطولة، في تعزيز مكانة اللعبة دوليًّا، إذ شارك فيها العديد من الحكام واللاعبين العرب وأظهروا أداءً متميزًا على الرغم من حداثة اللعبة في العالم العربي.

أما التفاعل الجماهيري الكبير والحماس الذي أظهرته الجماهير الطاجيكية، فقد أعطى البطولة نكهة خاصة، وشهدت الفعاليات توزيع جوائز قيمة بين الجمهور، بما في ذلك سيارات وأجهزة هواتف محمولة، وسط احتفالات ضخمة بأبطال طاجيكستان الذين سيطروا على أغلب الميداليات الذهبية.

وختامًا، أثبتت دوشانبي قدرتها على تنظيم بطولة عالمية ناجحة بامتياز، حيث أشاد جميع المشاركين بالتنظيم الراقي والدعم اللا محدود الذي قدمته الدولة لهذه الرياضة التاريخية. ومع انطلاقة قوية كهذه، تبدو مصارعة جوشتينجيري على أعتاب مرحلة جديدة من الانتشار والشهرة العالمية.