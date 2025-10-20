السيارات الصينية تعيد رسم طرق الشرق الأوسط.. تعرَّف على قصة صعود “جيتور”

يشهد قطاع السيارات في الخليج تحولا جذريا غير مسبوق، حيث تبرز العلامة الصينية “جيتور” بوصفها أحد أبرز نجوم فئة سيارات الدفع الرباعي (SUV)، في انعكاس واضح لتغيُّر تفضيلات المستهلكين، وتسارع الابتكار التكنولوجي، وتنامي الروابط الاقتصادية والثقافية بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط.

تحوُّل في مشهد سيارات الدفع الرباعي

لسنوات طويلة، كانت السيارات اليابانية والأوروبية هي السائدة على طرق الخليج، تلتها الماركات الكورية التي نجحت في بناء حصة متنامية.

اليوم، لم تعد العلامات الصينية مجرد وافد جديد، بل أصبحت منافسا رئيسيا يقدّم مزيجا من التصميم العصري والتقنيات الحديثة والأسعار التنافسية التي تلائم تطلعات المستهلك الخليجي.

في هذا المشهد، تبرز “جيتور” بسرعة لافتة. فمنذ تأسيسها عام 2018 ضِمن مجموعة شيري الصينية، انتقلت من مرحلة الانطلاق إلى موقع الريادة خلال 7 سنوات فقط.

هذا الصعود السريع يعكس التحول الأوسع في قطاع التنقل الإقليمي، إذ يتجه المستهلكون نحو علامات جديدة، وتعمل الحكومات على تحقيق رؤى طموحة في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات.

جيتور تتصدر المبيعات في الشرق الأوسط

تتربع “جيتور” اليوم على عرش المبيعات بين العلامات الصينية في 7 دول عربية، تشمل السعودية والإمارات والعراق وقطر والكويت وعُمان ولبنان. كما تحتل المرتبة الثالثة بين جميع علامات سيارات الدفع الرباعي في المنطقة، متقدمة على العديد من الأسماء الكبرى.

ويعود هذا الإنجاز إلى استراتيجية شاملة تعتمد على الشراكات المحلية مع أبرز وكلاء السيارات في الخليج، إلى جانب الاستثمار في خدمات ما بعد البيع والتوسع في شبكة المعارض التي تجاوزت 50 مركزا في أكثر من عشر دول. هذه الخطوات عززت ثقة المستهلك الخليجي، الذي يولي اهتماما بالغا بجودة الخدمة وموثوقية العلامة التجارية.

وعالميا، حققت “جيتور” مبيعات تجاوزت 1.9 مليون سيارة، وتضم اليوم أكثر من 50 مليون متابع، مع شبكة عالمية تشمل 2000 مركز بيع وخدمة في 91 دولة، مما يجعل إنجازاتها في الخليج جزءا من قصة نجاح عالمية متكاملة.

لماذا يختار الخليجيون “جيتور”؟

السيارة في الخليج ليست وسيلة نقل فحسب، بل رمزا للمكانة والطموح وأسلوب الحياة. والمستهلكون في المنطقة يطالبون بالمزيد من الراحة والتكنولوجيا دون التنازل عن الأداء أو الاعتمادية، وهو ما استطاعت “جيتور” أن تلبيه بذكاء.

للعائلات: تقدّم سياراتها مقصورات رحبة وأنظمة أمان متقدمة، مثل الوسائد الهوائية المتعددة، ونظام الرؤية البانورامية بزاوية 360 درجة، ورؤية شفافة أسفل السيارة بزاوية 180 درجة.

للشباب: تمنحهم تصميمات جريئة ومواد صديقة للبيئة وتجهيزات رقمية متطورة.

لهواة المغامرات: تتيح أنظمة الدفع الرباعي الذكية الانتقال بسلاسة من طرق المدينة إلى رمال الصحراء.

كما تتماشى تقنيات جيتور مع خطط الاستدامة الإقليمية مثل “رؤية السعودية 2030” و”مبادرة الإمارات للحياد الصفري 2050″، بفضل أنظمتها الهجينة المتطورة التي تقلل استهلاك الوقود والانبعاثات دون التضحية بالقوة.

وتستعد الشركة لإطلاق الطراز G700 الهجين في الإمارات خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في خطوة تعزز توجهها نحو الفئة الفاخرة، تليها شاحنة F700 الهجينة المقرر طرحها في عام 2026 لتوسيع نطاق منتجاتها في الخليج.

أبعد من المبيعات.. مسؤولية مجتمعية فاعلة

لا تقتصر رؤية “جيتور” على الأرقام والمبيعات، بل تمتد إلى بناء روابط مجتمعية وإنسانية.

في السعودية، تبرعت الشركة بكتب لدعم التعليم. وفي قطر، شارك أكثر من 100 من مالكي سياراتها في مسيرات توعوية بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان.

وفي العراق، رعت الشركة أكاديميات كرة القدم للشباب، إيمانا منها بدور الرياضة في تمكين الأجيال الجديدة.

هذه المبادرات تعزز حضور العلامة في وجدان المستهلكين، وتمنحها بعدا إنسانيا يتجاوز كونها صانع سيارات فحسب.

وعلى المستوى الدولي، نفّذت جيتور أكثر من 300 نشاط بيئي ومجتمعي منذ عام 2020، وأطلقت برنامج “الأمل على الطريق” لدعم الأطفال المتروكين (المُتخلى عنهم) في الصين، كما أسهمت في حماية الفهود المهدَّدة بالانقراض في إفريقيا.

تحوُّل شامل في مستقبل التنقل

إن قصة نجاح “جيتور” ليست مجرد إنجاز تجاري، بل تعكس تحولا استراتيجيا في صناعة السيارات بالشرق الأوسط، فالمنطقة تشهد تنوعا غير مسبوق في العلامات والمورّدين، وتسارعا في تبنّي التكنولوجيا، واندماجا متزايدا مع الاقتصاد الآسيوي.

بالنسبة للمستهلك، تقدّم “جيتور” سيارة متطورة التصميم والتقنيات بسعر منافس يناسب مختلف أنماط الحياة. أما للحكومات، فهي شريك يتماشى مع رؤى التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. وللمجتمعات، فهي علامة تبني علاقة قائمة على الثقة والمسؤولية.

من شوارع دبي المضيئة إلى كثبان السعودية الرملية وطرق الدوحة النابضة بالحياة، ترسم “جيتور” ملامح مرحلة جديدة.

فالصين لم تعد لاعبا هامشيا في سوق الخليج، بل أصبحت جزءا من مستقبل التنقل في المنطقة؛ مستقبل تعاد فيه صياغة الطرق والسيارات والتجارب.