مركز قطر للمال يحقق نموا قياسيا وإنجازات نوعية في عام 2024

شهد مركز قطر للمال في عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، إذ استقطب 836 شركة جديدة، بزيادة قدرها 156% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الشركات المسجلة إلى 2489.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة عبر المركز أكثر من 33 مليار دولار، في حين تجاوز عدد الموظفين العاملين فيه 11700 موظف من 153 جنسية مختلفة.

وضمت الشركات الجديدة مؤسسات من أكثر من 90 دولة، أبرزها المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان وقطر، حيث تنشط في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية والإعلام، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات.

مشاركة فعالة في قمة الويب

كما عززت مشاركة مركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024، التي استضافتها الدوحة في فبراير/شباط الماضي، من جاذبيته للشركات التكنولوجية، واستحوذ قطاع التكنولوجيا على 26% من إجمالي الشركات المسجلة خلال العام.

وقدَّم المركز حوافز استثنائية للشركات التي سُجلت خلال القمة، دعمًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة قطر مركزًا للتكنولوجيا في المنطقة.

تعزيز الشراكات

وواصل مركز قطر للمال خلال العام الماضي جهوده لتوفير بيئة استثمارية حيوية، ووقّع 24 مذكرة تفاهم مع مؤسسات مالية كبرى، بينها مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار.

كما أبرم اتفاقيات تعاون مع المدينة الإعلامية قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تسهيل تأسيس الشركات وتعزيز منظومة الأعمال في الدولة.

ترسيخ مكانة قطر مركزًا ماليًّا رائدًا

وكان عام 2024 حافلًا بالأنشطة والفعاليات التي استضافها مركز قطر للمال، إذ نظم النسخة العشرين من منتدى التسجيل التجاري لأول مرة في قطر تحت عنوان “السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية”.

كما تعاون مع مؤسسة بلومبيرغ في تنظيم منتدى قطر للأسواق المالية، الذي ناقش اتجاهات الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة.

وفي إطار اهتمامه بدعم الشركات العائلية، استضاف المركز منتدى المكاتب العائلية، الذي ركّز على التحديات وفرص النمو والاستراتيجيات الناجحة لضمان استدامة هذه الشركات.

كما شارك ورعى مؤتمرات دولية مرموقة، منها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي، ومنتدى قطر الاقتصادي، والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية في دبي.

إطلاق مختبر الأصول الرقمية

والتزامًا بتطوير الاقتصاد الرقمي، أطلق مركز قطر للمال مختبر الأصول الرقمية، الذي استقبل 29 شركة ناشئة في عامه الأول، لدعم رواد الأعمال في تطوير حلول رقمية قائمة على تقنية السجلات الموزعة.

وأصدر المركز إطارًا تشريعيًّا جديدًا لتنظيم الأصول الرقمية، يشمل هيكلًا قانونيًّا واضحًا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيم عمليات الترميز، والاعتراف القانوني بالملكية الرقمية، وترتيبات الوصاية والتحويل والتبادل.

تعزيز الابتكار

وفي تعليقه على هذه الإنجازات، صرَّح يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلًا “النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 يعكس جهودنا المستمرة لتوفير بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة”.

وأضاف “تمكنّا خلال العام الماضي من تعزيز الابتكار ودعم التنوع الاقتصادي في قطر، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة”.

نبذة عن مركز قطر للمال

ويوفر مركز قطر للمال بيئة أعمال متميزة للشركات المحلية والعالمية، إذ يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي مستقل، ونظام ضريبي تنافسي يشمل ملكية أجنبية بنسبة 100%، وترحيل أرباح كاملة، وضريبة شركات بنسبة 10% على الأرباح المحلية.

كما يرحب المركز بجميع الشركات المالية وغير المالية الراغبة في التوسع في قطر والمنطقة.

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