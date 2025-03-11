جمعية البركة الجزائرية تطلق حملة رمضان الكبرى لتوزيع 100 ألف طرد غذائي ومليون وجبة لدعم أهالي غزة (شاهد)

أعلنت جمعية البركة الجزائرية عن إطلاق حملة رمضان الكبرى، التي تهدف إلى توزيع 100 ألف طرد غذائي على الأسر المتعففة في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع بسبب العدوان المستمر وعمليات النزوح وفقدان المأوى والطعام.

وفي تصريح للجزيرة مباشر، أوضح شادي جنينة رئيس جمعية البركة الجزائرية في غزة، أن الحملة تأتي استجابة للحاجة الملحة لسكان القطاع، مشيرًا إلى أنها تستهدف الأيتام، وأسر الشهداء، والنازحين، والعائلات التي فقدت منازلها نتيجة التصعيد الأخير.

وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفئات الأكثر تضرّرًا، في محاولة لتخفيف المعاناة التي تفاقمت بسبب استمرار الأوضاع الصعبة.

مليون وجبة

وأشار جنينة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان، والتي تشمل أيضًا توزيع مليون وجبة إفطار وسحور لضمان توفير الطعام للعائلات المحتاجة، بالإضافة إلى ترميم المستشفيات وتوفير سيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي في مواجهة التحديات المستمرة.

كما تعمل الجمعية على إعادة إعمار المنازل والمساجد التي تعرضت للدمار، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

كفالة 10 آلاف يتيم

وفي سياق متصل، أعلن جنينة عن إطلاق مشروع كفالة 10 آلاف يتيم، موضحًا أن الجمعية ستقدم الدعم المالي لهم عبر روابط رسمية تم إطلاقها على منصاتها الإعلامية.

كما أشار إلى أن الجمعية تعمل على افتتاح مدرسة خاصة بالأيتام لتوفير فرص تعليمية تضمن لهم مستقبلًا أفضل، إلى جانب الإسهام في إعادة بناء المؤسسات التي تضررت بفعل العدوان.

وأكد جنينة أن هذه المبادرات تعكس موقف الجزائر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب الجزائري كان دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.

كما أكد على التزام الجمعية بمواصلة جهودها الإنسانية والإغاثية، رغم التحديات الكبيرة، من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان غزة والتخفيف من معاناتهم خلال شهر رمضان المبارك.