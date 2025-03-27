الهلال الأحمر القطري يحقق إنجازات بارزة في العمل الإنساني محليا ودوليا خلال 2024

احتفل الهلال الأحمر القطري بمرور 47 عامًا على تأسيسه بإصدار تقرير “بناء الجاهزية والمرونة”، موثقًا إنجازاته لعام 2024. وشمل التقرير تنفيذ مشاريع بقيمة 547 مليون ريال قطري استفاد منها 7.9 ملايين شخص في قطر و27 دولة أخرى.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ عدد المستفيدين من خدمات الهلال 1.6 مليون شخص، بتكلفة تجاوزت 314 مليون ريال، في مجالات العمل الاجتماعي والصحي والتنموي، مع الاعتماد على قاعدة متطوعين تتجاوز 33500 متطوع.

كما يدير الهلال أربعة مراكز صحية للعمال، ويقدم خدمات طبية طارئة ودورات تدريبية متخصصة.

مساعدات إنسانية واسعة النطاق

وعلى الصعيد الدولي، نفذ الهلال الأحمر القطري 166 مشروعًا إنسانيًّا في مجالات الصحة والغذاء والمياه والتعليم والإيواء، مستفيدًا منها 6.3 ملايين شخص في العالم، بتكلفة بلغت 233 مليون ريال.

ويدير الهلال 14 مكتبًا خارجيًّا في دول مثل تركيا، واليمن، والصومال، وأفغانستان، مما يعزز قدرته على الاستجابة السريعة للكوارث والنزاعات.

وواصل الهلال تميزه بحصد شهادة الأيزو 9001 في الشؤون الطبية، إضافة إلى جائزة خالد العيسى الصالح للعمل الخيري. كما عقد مؤتمره العلمي السنوي الثاني حول أمراض الجهاز الهضمي بالشراكة مع وزارة الصحة وعدة مؤسسات طبية.

رؤية إنسانية شاملة

ونفذ الهلال 11 قافلة طبية عام 2024، استفاد منها 21000 مريض، بمشاركة أطباء متطوعين من مؤسسات طبية قطرية. كما أطلق حملات موسمية مثل “عونهم واجب” في رمضان، و”أضحيتك قربى وعون” خلال عيد الأضحى، و”دفؤهم واجب” للشتاء، مستهدفًا مئات الآلاف في دول متعددة.

وبصفته عضوًا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يواصل الهلال الأحمر القطري جهوده لدعم المتضررين من الأزمات الإنسانية في العالم، متبنيًا مبادئ الحياد والاستقلالية والخدمة التطوعية لتعزيز الاستجابة الإنسانية محليًّا ودوليًّا.