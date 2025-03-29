جمعية البركة الجزائرية تنفذ مشروع توزيع زكاة الفطر على أكثر من 20 ألف أسرة في قطاع غزة (شاهد)

نفذت جمعية البركة الجزائرية، مشروعا لتوزيع زكاة الفطر على الأسر المتعففة في قطاع غزة، سعيا منها إلى تخفيف الأعباء المادية على الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ ما يقرب من 18 شهرًا.

وقال شادي جنينة، رئيس مكتب جمعية البركة الجزائرية في قطاع غزة “في ظل شح الإمكانيات والسيولة، استطعنا توفير زكاة الفطر وتوزيعها على العائلات في قطاع غزة. اليوم نقوم بتوزيع زكاة الفطر من أبناء الجزائر المعطاء”.

وأكد جنينة في تصريح للجزيرة مباشر، أن المشروع سيستفيد منه أكثر من 20 ألف أسرة من النازحين في قطاع غزة، وأضاف “نشكر كل من أسهم في هذا المشروع، عبر مكاتبنا المنتشرة في كل مكان، وتقبل الله صدقاتكم وزكاتكم”.

ومن جانبها، أوضحت النازحة مهدية فارس، للجزيرة مباشر، أنها تعيش بلا عائل، بعدما أسر الاحتلال الإسرائيلي زوجها، وأصبحت مسؤولة عن عائلتها.

وقالت “أجواء العيد صعبة جدًا، لأنه فيه غلاء بالأسعار، وما قدرت أجيب أواعي (ملابس) لأي حد من أطفالي، وأولادي طلاب علم وهادي تاني سنة تروح عليهم، وجوزي أسير أخدوه الاحتلال، واحنا ما إلنا غير ربنا وأهل الخير، والله احنا تبهدلنا كثير بس الحمد لله رب العالمين”.