مؤسسة قطر الخيرية تطلق “تحدي ليلة 27” لإعادة ترميم 1500 وحدة سكنية في سوريا (شاهد)

اختتمت مؤسسة قطر الخيرية، يوم الأربعاء الماضي، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، مبادرة استهدفت جمع 40 مليون ريال قطري (ما يقرب من 11 مليون دولار)، بهدف إعادة إعمار وترميم مئات الوحدات السكنية في بعض المناطق السورية التي تعرضت للتدمير على يد النظام السوري، خلال الحرب التي أعقبت الثورة السورية عام 2011.

وجرت فعاليات المبادرة في الحي الثقافي “كتارا” بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور عدد من المؤثّرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبمشاركة مؤثرين وإعلاميين سوريين، عبر اتصال مرئي مباشر من مخيمات النازحين في سوريا.

وقال عبد العزيز حجي، مدير إدارة العمليات التنموية بمؤسسة قطر الخيرية “اليوم قصة جديدة لحياة كريمة سيصنعها أهل الكرم والجود، قطر الخيرية عودتنا كل سنة في رمضان، أن تختار مشروعًا مميزًا وتحدّيًا جديدًا”.

واستهدفت الحملة ترميم وإعادة بناء نحو 1500 وحدة سكنية في المناطق المتضررة في سوريا، وأوضح حجي أن ترميم المنازل سيبدأ في منطقة ريف حماة، التي تعرضت لقصف واسع من قوات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ما أحدث فيها دمارًا كبيرًا.

وعبّر الشاب السوري ريان حمادة، عن امتنانه للقائمين على المبادرة، وقال للجزيرة مباشر “مبادرة جميلة كتير من قطر الخيرية، وبشكرهم كتير لأنه رح يعيدوا الناس لبيوتها بعد 14 سنة من التشرّد والجوع والبرد”.

واستطاعت حملة “تحدي ليلة 27″، جمع أكثر من 220 مليون ريال قطري (ما يزيد عن 60 مليون دولار أمريكي)، خلال ساعات قليلة، أي أكثر من 5 أضعاف المبلغ المستهدف، وهو جمع 40 مليون ريال قطري (نحو 11 مليون دولار) فقط، وبسبب الزيادة الكبيرة في التبرعات أعلن مسؤولو قطر الخيرية أن عائدات التبرعات ستخصص لسوريا وقطاع غزة.