“تابي”.. هل يتمكن المارد التركي من منافسة المنصات العالمية في صناعة المحتوى؟ (فيديو)

في خطوة نحو توسعها، أطلقت منصة “تابي” التركية للمحتوى الترفيهي نشاطها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأردن ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين وتونس والمغرب والجزائر ومصر.

وهي خطوة يتوقع المسؤولون عن المنصة أن تحدث فارقًا وفق ما يقول محمد زاهد صوباجي، المدير العام لشبكة “تي أر تي”: “نحن ندخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البداية بنحو 40 عملا أصليا من إنتاج تابي، إضافة إلى 3500 ساعة من المحتوى المتاح بخمس لغات، هي التركية والعربية والإنجليزية والإسبانية والأردية، ولذلك نعتقد أنه سيلقى قبولا كبيرا نظرا لهذا الثراء في المحتوى”.

وقال صوباجي في حديثه للجزيرة مباشر، إن منصة “تابي” ستوفر أعمالها الأصلية ومحتواها الغني في المنطقة بتلك اللغات الخمس.

القيم العائلية في محتوى “تابي”

كما تركز “تابي” على قيم تقول إنها تمثل مشتركا إنسانيا وملائما للمشاهدين في المنطقة العربية، وتسعى لأن تكون منصة عائلية بامتياز تحافظ على قيم الأسرة.

وفي هذا السياق قال صوباجي “بادئ ذي بدء، أكثر ما يميز منصة ‘تابي‘ هو أنها تقدم محتوى نظيفًا موجهًا للعائلة، فعندما أنشأنا المنصة حددنا أحد أهدافنا الرئيسية في تلبية الحاجة إلى محتوى نظيف موجه للعائلة في جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق، فقد أولينا أهمية للمحتوى النظيف كأحد أهدافنا الرئيسية منذ البداية”.

وأضاف “رغم أن العديد من المنصات الرقمية الدولية تدعي أنها تعرض ثقافات مختلفة للغاية وقصصا أصلية، نلاحظ أنها تتجاهل العديد من الثقافات ولا تمثلها على منصاتها أو على الأقل تشوهها. كما نرى أن العديد من هذه المنصات تبذل جهودا لإظهار القليل على أنه كثير، وتقوم على تطبيع الانحرافات الاجتماعية، فلاحظنا أن هناك حاجة إلى محتوى نظيف وموجه للأسرة”.

الإنتاجات التركية في “تابي”

وتُعد “تابي” منصة تركية تابعة لشبكة “تي أر تي” وتقدم محتوى ترفيهيا، للجمهور العربي يتنوع بين الدراما التاريخية والإثارة والرومانسية فضلا عن المحتوى الوثائقي.

وتحتل تركيا وفق المسؤول بشبكة “تي أر تي” حاليًّا المرتبة الثانية عالميًّا بعد الولايات المتحدة في تصدير المسلسلات، فقد “وصلت الإنتاجات التركية إلى أكثر من 150 دولة وحققت قرابة مليار مشاهدة حول العالم، مما يؤكد الإمكانات الهائلة لهذا القطاع، ومن هذا المنطق صممنا “تابي” لتكون منصة تسرد للعالم القصة التركية الأصيلة بأسلوب مميز”.

آراء نجوم الدراما التركية في “تابي”

من جانبها، أوضحت الفنانة التركية، أيبوكي بوسات للجزيرة مباشر، أن الشيء المميز بالنسبة لمنصة “تابي” أنها تتيح الفرصة لمشاهدة المسلسلات المختلفة، لمن تفوته فرصة المشاهدة عبر البث المباشر.

كما عبرت الممثلة التركية دينيز بايسال، للجزيرة مباشر، عن شعورها بالفخر للمشاركة في أعمال المنصة قائلة “أشعر بالفخر لأن ‘تابي‘ هي منصة تركية، وأعتقد أنها ستتوسع أكثر معكم، وأننا سننفتح على العالم أجمع، لدينا قصص قيمة للغاية، وأتمنى أن تتابعونا بكل سرور”.

وأضاف الممثل التركي تولغا ساريتاش أن إطلاق المنصة عملها خارج تركيا يعد حدثا مهما جدا، وقال “نحن هنا لأول مرة لافتتاح منصة تركية في الخارج، وهو حدث مهم جدًّا، يعني أن المسلسلات التركية والقصص التركية والممثلين الأتراك والإنتاجات التي تنتجها فرق تركية، ستكون مفتوحة للعالم أجمع، أعتقد أن هذا له أهمية كبيرة، أتمنى أن يكون مساره ورحلته واضحين وأن نشاهد هنا قصصًا جميلة جدًّا”.

ومن أبرز إنتاجات منصة “تابي” مؤخرا من المسلسلات الأصلية، مسلسل “جلال الدين الرومي” و”غسال” و”ابن سينا”.