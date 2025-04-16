الهلال الأحمر القطري يستضيف “كونيكت 25” لتعزيز الابتكار الرقمي في العمل الإنساني

يستضيف الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فعاليات مؤتمر (CONNECT 25)، الذي يُعد أحد أبرز التجمّعات الدولية لقادة وممثلي الجمعيات الوطنية في العالم، وذلك بهدف تبادل الرؤى والخبرات والاطلاع على أحدث ما وصل إليه المجتمع الإنساني الدولي في مجال التحوّل الرقمي.

ويشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر ممثلو 32 جمعية وطنية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث يسعى المؤتمر إلى بناء مجتمع عالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة فعالة لتعزيز الأداء الإنساني وتحقيق أقصى درجات التأثير من خلال أدوات رقمية مبتكرة.

“الابتكار التكنولوجي ركيزة للعمل الإنساني”

وفي كلمته الافتتاحية، أكد يوسف بن علي الخاطر، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، أن هذا المؤتمر يشكّل منصة تشاركية مهمة للاستفادة من الابتكار التقني في رفع كفاءة العمليات الإغاثية والتنموية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية السامية، وعلى رأسها مساعدة المجتمعات الضعيفة على الصمود وتحسين جودة حياتها.

وأضاف الخاطر “استضافة الهلال الأحمر القطري لهذا الحدث الدولي الكبير تأتي امتدادًا لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بينه وبين مختلف مكوّنات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما أنها تعكس التزام المؤسسة بدمج الحلول الرقمية في أنشطتها، بما يتماشى مع التوجّه الرائد لدولة قطر في بناء بنية تحتية علمية وتكنولوجية متقدّمة تُعد من بين الأفضل عالميًّا”.

وختم الخاطر حديثه بالتأكيد على أن التحديات الإنسانية المتنامية تتطلّب المزيد من الابتكار والتجديد في الوسائل والآليات المتّبعة، مع ضرورة بناء الثقة من خلال الحوكمة والامتثال داخل مؤسسات العمل الإنساني، وتكييف الاستراتيجيات الحالية بما يتناسب مع التغيرات المناخية والقضايا العالمية الراهنة التي تمس حياة الإنسان في كل مكان.

افتتاح المؤتمر بحضور كبار المسؤولين

وقد انطلقت أعمال المؤتمر، الثلاثاء، بجلسة افتتاحية شارك فيها عدد من كبار الشخصيات، من بينهم فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، ومامادو صو رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب جوريان لار مدير التحول الرقمي في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

كما يشهد المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة في تقنيات التحول الرقمي، وتبادل أفضل الممارسات بين المشاركين، ضمن مسعى مشترك لتعزيز فاعلية العمل الإنساني على المستوى الدولي.