جمعية البركة الجزائرية تنظم مشروع كسوة عاجلة لآلاف النازحين في قطاع غزة (فيديو)

رغم الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة، أطلقت جمعية البركة الجزائرية مشروع كسوة عاجلة لآلاف النازحين في عدة أماكن بالقطاع، بهدف دعم صمود الفلسطينيين في القطاع الذي أنهكته الحرب.

وقال شادي جنينة، رئيس مكتب جمعية البركة الجزائرية في فلسطين “اليوم هناك عملية نزوح ضخمة يواجهها أهالي غزة، لذلك أطلقنا حملة كبيرة لتوفير 7 آلاف كسوة لصالح النازحين، إذ قمنا بشراء البضاعة من السوق المحلية وسيتم توزيعها في أحياء الشجاعية، والشعب، والتفاح، وشمال غزة، وداخل منطقة غرب غزة”.

ولفت جنينة إلى أن الحملة تستهدف الأسر التي نزحت وتركت خلفها كل ما تملك، واتّجهت للأماكن التي وصفها الاحتلال بأنها آمنة، وأضاف “اليوم هذه الحملة هي وسيلة دعم وإسناد لأبناء الشعب الفلسطيني. وفي ظل عملية النزوح الكبيرة والاحتياج الكبير انطلقت الأيادي الجزائرية المعطاءة لخدمة أبناء غزة“.

وكشف جنينة أن الجمعية تسعى في هذا المبادرة إلى أن تستفيد 7 آلاف أسرة من السوق الخيرية التي نظّمتها الجمعية، وأن تختار ما تريد من الملابس التي توفرها جمعية البركة الجزائرية، موضّحًا “كل ذلك عن طريق أهلنا في الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد، وكذلك بفضل تبرّعات مساهمينا عبر مكاتب جمعية البركة الجزائرية”.

وأردف “الجميع يعلم أن أبناء الشعب الفلسطيني تركوا كل ما يملكون وتوجهوا إلى أماكن نزوح متعددة، لذلك توفر السوق كل ما تحتاجه الأسرة لدعم صمودها على الأرض”.

تعزيز صمود الفلسطينيين

من جهتها تحدثت رانيا الشرقاوي -إحدى المستفيدات من جمعية البركة- عن مدى أهمية هذا المشروع للأسر الفلسطينية وخصوصًا في هذا الوقت، لأن معظم الأسر فقدت العائل الوحيد، مشيرًة إلى أن النازحين في أمسّ الحاجة لمثل هذه المشاريع، التي تعزّز صمود الفلسطينيين وتخفّف الأعباء عنهم.

ولفتت نسمة أحمد، التي فقدت عائلتها خلال العدوان، إلى أنه لم يتبقَ لها إلا ابنتها فقط، ووجّهت الشكر لجمعية البركة الجزائرية على ما تقدّمه من دعم.

وقالت “خرجنا من منازلنا بدون ملابس كافية، على أساس أننا نعود بعد أسبوع لكن الأمر طال لعام ونصف، فكنّا بحاجة إلى مثل هذه المشاريع التي تسعد الأطفال، وخصوصًا أننا نزحنا أكثر من 10 مرات، ولم يكن لدينا أي ملابس”.

أما حمزة محمود، أحد المستفيدين من مبادرة الجمعية، فعبّر عن مدى احتياج أبناء القطاع لمشروع كسوة النازحين، موضّحًا “أنا خرجت بدون ملابس ونشكر الجمعية التي تعزز صمودنا إذ إننا فقدنا كل ما نملك، وأتمنى أن تستمر مثل هذه المشروعات في ظل الوضع الذي نعيشه”.

وشاركته الرأي هنادي حسونة، التي أوضحت أنها نزحت كثيرًا ولم تتمكّن من إحضار ملابس لأطفالها، وأشادت بهذه الحملة التي نظّمتها جمعية البركة، التي تساعدهم على تجاوز ما حلّ بهم وبأهالي القطاع من مصائب.