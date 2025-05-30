الهلال الأحمر القطري يطلق حملة “أضحيتك قربى وعون” لتوزيع الأضاحي في 14 دولة

استمرارا في إحياء شعيرة الأضحية، ينفّذ الهلال الأحمر القطري، للعام الثامن على التوالي، حملة الأضاحي تحت شعار “أضحيتك قربى وعون”، مستهدفا توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا في 14 دولة هي: قطر، فلسطين (قطاع غزة)، الأردن، سوريا، اليمن، موريتانيا، بنغلاديش، أفغانستان، جيبوتي، السودان، النيجر، تشاد، تنزانيا، والصومال.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وقيم الأخوة، وتيسير أداء شعيرة الأضحية لمن يرغبون في التبرع عبر الهلال الأحمر القطري، الذي يتولى ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالتعاون مع شركائه في تلك الدول.

أكثر من 271 ألف مستفيد

وأعدّ الهلال الأحمر القطري الترتيبات اللازمة جميعها لاستقبال تبرعات المضحين، وشراء رؤوس الأضاحي من ضأن وماعز وأبقار، على أن يتم الذبح وفق الضوابط الشرعية والصحية في الأوقات المقررة، ثم توزيعها كحصص غذائية على ما يزيد عن 271 ألف مستفيد من الفئات الأشد احتياجا.

ونظرا للظروف الاستثنائية التي يعاني منها أهالي غزة في ظل الحرب والحصار ونقص الكهرباء وأدوات التبريد، قرر الهلال الأحمر القطري هذا العام توزيع الأضاحي على شكل لحوم معلبة، حفاظا على سلامتها وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وتُعد هذه الخطوة حلا عمليا يراعي الواقع الميداني والإنساني، حيث يمكن للأسر تناولها حسب الحاجة، وادخارها دون خوف من التلف.

اقتداءً بهدي المصطفى ﷺ وإحياءً لسنّته،

ومواساةً للفقراء والمحتاجين 💔

قدّم أضحيتك تقرّبًا إلى الله 🤲

وامنح بها فرحة لقلوب أنهكها العوز 😊✨

أضحيتك قربى وعون 🐑❤️

تبرّع بها وكن سببًا في سعادة فقير 🌍

📲 https://t.co/nZ0OptJCXR pic.twitter.com/bp1fapYMLI — Qatar Red Crescent | الهلال الأحمر القطري (@QRCS) May 16, 2025

دعوة للخير والعطاء

ووجّه الأمين العام للهلال الأحمر القطري، فيصل محمد العمادي، تهنئته إلى المسلمين في العالم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا “مع اقتراب العيد، نجدد التزامنا بمسؤوليتنا الإنسانية، ونوجه نداء لأهل الخير للوقوف إلى جانب الأسر الفقيرة والنازحين، الذين يواجهون الجوع والفقر والشتات”.

وأضاف العمادي “حملة الأضاحي ليست مجرد توزيع لحوم، بل هي جسر للرحمة والتكافل بين القادرين والمحتاجين، وفرصة لتعظيم شعائر الله وإدخال الفرح إلى القلوب”.

وأكد العمادي حرص الهلال الأحمر القطري على تنفيذ المشروع بأعلى معايير الشفافية والجودة، خاصة في ظل احتياجات إنسانية متزايدة في عدد من الدول التي تعاني من الأزمات.

قنوات تبرع متنوعة

ودعا الهلال الأحمر القطري الراغبين جميعهم في أداء شعيرة الأضحية، للإسهام في الحملة عبر قنوات تبرع متعددة، تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ومراكز الخدمة، والمتاجر الكبرى، مؤكدا أن المشاركة في هذه الحملة تمنح الداعمين أجر الأضحية وفضل الصدقة معا.

وأُسس الهلال الأحمر القطري عام 1978 كأول منظمة إنسانية تطوعية في الدولة، وانطلق برسالة سامية تقوم على خدمة الضعفاء والمنكوبين، محليا ودوليا.

وهو عضو فعال في المنظمات الإنسانية الدولية، ومنها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها.

وينفّذ الهلال الأحمر مشروعات إنسانية في مختلف قارات العالم، تشمل الإغاثة، والصحة، والمياه، والإيواء، والدعم النفسي والاجتماعي، ويتميز بقدرته على الوصول إلى مناطق النزاع والكوارث، وتقديم استجابات مرنة وسريعة، معتمدا على شبكة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، تحت راية المبادئ السبعة الأساسية للعمل الإنساني (الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلال، الخدمة التطوعية، الوحدة، والعالمية).