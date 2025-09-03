“جسر نحو فرص جديدة”.. الجزائر تحتضن أكبر حدث استثماري إفريقي

تستعد الجزائر العاصمة لاحتضان الطبعة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2025) في الفترة الممتدة من 4 إلى 9 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار “جسر نحو فرص جديدة”، في حدث يوصف بأنه الأضخم على مستوى القارة في مجالي التجارة والاستثمار.

ويُتوقع أن يشكل هذا المعرض منصة محورية لعقد الشراكات وتبادل الفرص وكسر الحواجز، مع إبرام صفقات تجارية واستثمارية قد تصل قيمتها إلى 44 مليار دولار.

ويُنظم هذا الحدث الاقتصادي الكبير تحت رعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويشرف عليه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

أكثر من 35 ألف زائر

ومن المرتقب أن يستقطب المعرض أكثر من 35 ألف زائر من 140 دولة، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 2000 عارض يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. ويهدف المعرض إلى دفع عجلة التكامل الاقتصادي وتقريب إفريقيا من تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.

ويزخر البرنامج بأنشطة متعددة تشمل معرضا تجاريا يضم الدول والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى منتدى للتجارة والاستثمار يمتد 4 أيام بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين من إفريقيا والعالم.

كما سيحتضن برنامج Creative Africa Nexus” (CANEX)” الذي يسلط الضوء على الإبداع في مجالات الموضة والموسيقى والسينما والفنون والرياضة والأدب وفنون الطهي، إلى جانب تنظيم معرض للسيارات الإفريقية.

وسيتم تخصيص أيام خاصة بكل دولة للتعريف بفرص التجارة والاستثمار المتاحة، كما سيقام “يوم إفريقيا العالمي” (IATF2025) للاحتفاء بالروابط التجارية والثقافية التي تجمع القارة مع أبنائها في شتى أنحاء العالم.

مبادرات لدعم الشباب

ولتعزيز التعاون العملي، ستنظم لقاءات للتوفيق بين الشركات والمؤسسات والحكومات بصيغتي “B2B” و”B2G” من أجل فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية.

كما يشمل البرنامج مبادرات لدعم الشباب الإفريقي الناشئ من خلال عرض أفكار مبتكرة ونماذج أولية، إلى جانب إطلاق مركز البحث والابتكار الإفريقي الموجه للأوساط الأكاديمية والباحثين، فضلًا عن تأسيس شبكة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والثقافي على المستوى المحلي.

ويواكب المعرض إطلاق منصة افتراضية تتيح التفاعل المستمر بين العارضين والزوار على مدار العام، بما يسهم في توسيع نطاق التواصل وتبادل الخبرات.

بوابة رئيسية لإفريقيا

ومن خلال استضافة هذا الحدث، تسعى الجزائر إلى ترسيخ مكانتها بوصفها بوابة رئيسية لإفريقيا وتعزيز دورها في دعم مسار التنمية الاقتصادية القارية، إلى جانب منح الشركات الوطنية فرصة استثنائية لعرض منتجاتها وإبراز ميزاتها التنافسية أمام شركاء من مختلف أنحاء العالم.

وسيحضر المعرض عدد من الشخصيات الإفريقية البارزة، في مقدمتهم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، ونائبة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابقة باليكا مبتي، ونائب رئيس المجلس الاستشاري للمعرض جان لويس إكرا، ووزير التجارة الداخلية زيتوني الطيب، وكاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية سلمى منصوري، إضافة إلى رئيس المجلس الاستشاري للمعرض والرئيس الأسبق لنيجيريا أولوسيغون أوباسانجو، ونائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات كانايو أواني.

ويُرتقب أن يشكل المعرض محطة بارزة في مسار التعاون الاقتصادي الإفريقي، ليكون بمثابة خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل والتنمية المستدامة عبر القارة السمراء.