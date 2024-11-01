الرئيس الإيراني قال إن فوز ترامب لن يغير شيئا، غير أن محللين يؤكدون أن طهران تترقب ما سيقوم به ترامب، استنادا إلى خبرتها في رئاسته الأولى، حين انسحب من الاتفاق النووي.