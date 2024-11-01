مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد تواجه استقلالية بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ضغوطًا تُضعف قدرته على مكافحة التضخم والبطالة بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن وزير خارجيته السابق مايك بومبيو، والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في عهده نيكي هيلي، لن يكونا ضمن فريق إدارته في ولايته الثانية.
يرصد الكاتب الأمريكي فريد زكريا ما قال إنها أخطاء استراتيجية أدت لهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية 2024، وهذا الفوز الكبير الذي حققه دونالد ترامب والحزب الجمهوري
المسلمون في الولايات المتحدة اختاروا التصويت لمرشح آخر في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. من هو؟