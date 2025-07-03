تاكسي الجزيرة مباشر تاكسي مباشر.. دور المغتربين السوريين في إعادة الإعمار

يلعب المغتربون السوريون دورا مهما في عملية إعادة إعمار البلاد بعد سنوات الصراع، وذلك لما يمتلكونه من خبرات قيّمة وإمكانيات وموارد.

المصدر: الجزيرة مباشر