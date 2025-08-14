تخطي الروابط
تاكسي الجزيرة مباشر
تاكسي مباشر.. وضع مدينة طرطوس الآن ومستقبلها
يعد الوضع في مدينة طرطوس السورية حاليا ومستقبلها موضوعا معقدا، حيث شهدت تطورات كبيرة مؤخرا خاصة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وكانت المدينة معقلا للنظام السابق.
مبارك معتصم
14/8/2025
المصدر: الجزيرة مباشر