تفاكر.. العالم ما بعد غزة ليس هو العالم قبلها (فيديو)

في رقعةٍ صغيرةٍ محاصَرة، انفجر الشرّ الإنسانيّ في أقصى تجلياته، وتهاوت كلّ الأقنعة التي كانت تُجمّل وجه الحضارة.

غزّة، الشاهدة والمرآة، واجهت جيوش العالم، فكشفت هندسة الشرّ الكامن في ذاكرته الاستعمارية، وأعادت تعريف حدود الإنسانية.

«تفاكر» يقف عند لحظة انكشافٍ كبرى: حين تصبح الإبادة خطابًا رسميًّا، والصمتُ شريكًا، والضميرُ ترفًا.

فهل يكفي وقفُ النار لإطفاء الجريمة؟

وهل يمكن للعالم أن يعود كما كان… أم أنّ غزّة كشفت النهاية الأخلاقية للعصر الحديث؟