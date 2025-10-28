“تفاكر”.. من معركة السلاح إلى معركة السرديات

في زمن تقاس فيه القوة بالحديد والنار، تنهض غزة لتقلب الموازين وتعيد معنى الإنسانية حين يفقد العالم معناها.

من بين الركام انبثقت إرادة تعيد تعريف النصر والهزيمة بميزان جديد قوامه الحرية والكرامة.

في غزة، تهاوت مقاييسُ العالم، وتجلّت المقاومة لا كخيارٍ سياسي، بل كيقظةِ الروح أمام طغيان المادّة.

تفاكر لا يحكي الحرب، بل يتأمل كيف يصنع الضعفُ مجدًا، وكيف تولد من المأساة مرآةٌ أخلاقيةٌ للعالم: فمن يملك الروح يملك المستقبل.