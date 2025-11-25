تفاكر.. مصطفى المرابط يواصل القراءة في كتاب “الفيلسوف ابن ساعته”

الدكتور مصطفى المرابط يقول إن الجزء الأخير من كتاب “الفيلسوف ابن ساعته” لطه عبد الرحمن عبارة عن “ثلاثُ حواراتٍ تُعرّي زيف السرديات، وتوقظ الضمير، وتعيد للمقاومة معناها الواسع”.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في الحلقة الجديدة من برنامج “تفاكر” تناول كتاب “الفيلسوف ابن ساعته” لطه عبد الرحمن.

وفي هذه الحلقة، التي جاءت بعنوان “حينَ يَتكلَّمُ الثَّغْرُ: الفَلسَفَةُ بَيْنَ القَوْلِ وَالشَّهَادَةِ”، يدخل “تفاكر” إلى قلب الثغر الذي ختم به طه عبد الرحمن كتابه.

ويقول المرابط إنه “حين يصير ثغر القول شهادة، لا تبقى الفلسفة تأمُّلًا، بل عبورًا من الفكرة إلى الموقف، ومن البرهان إلى الأمانة”.

وأشار إلى أن الجزء الأخير من الكتاب عبارة عن “ثلاثُ حواراتٍ تُعرّي زيف السرديات، وتوقظ الضمير، وتعيد للمقاومة معناها الواسع: مقاومة العقل، ومقاومة الأخلاق، ومقاومة الوهن”.

ويواصل المرابط قائلا: “عند هذا الثغر تُختبر الحقيقة: هل نقول لنعرف.. أم نقول لنشهد؟”.

ويضيف أنه “بين السؤال والرباط، يكشف الثغر أن المعنى هو آخر حصون الإنسان، وأن الفيلسوف لا ينجو إلا بشهادته”.