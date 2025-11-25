تفاكر.. مصطفى المرابط يواصل القراءة في كتاب “الفيلسوف ابن ساعته”
يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في الحلقة الجديدة من برنامج “تفاكر” تناول كتاب “الفيلسوف ابن ساعته” لطه عبد الرحمن.
وفي هذه الحلقة، التي جاءت بعنوان “حينَ يَتكلَّمُ الثَّغْرُ: الفَلسَفَةُ بَيْنَ القَوْلِ وَالشَّهَادَةِ”، يدخل “تفاكر” إلى قلب الثغر الذي ختم به طه عبد الرحمن كتابه.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4تفاكر.. مصطفى المرابط يناقش كتاب “الفيلسوف ابن ساعته”
- list 2 of 4المخرجة شيرين دعيبس تروي رحلتها لإيصال فيلمها إلى العالم والترشح للأوسكار (فيديو)
- list 3 of 4شاهد: مقتنيات توت عنخ آمون تُعرض أول مرة في المتحف المصري الكبير
- list 4 of 4بأصالة تراثها وإبداع حرفييها.. الخليل على قائمة المدن المبدعة في اليونيسكو (فيديو)
ويقول المرابط إنه “حين يصير ثغر القول شهادة، لا تبقى الفلسفة تأمُّلًا، بل عبورًا من الفكرة إلى الموقف، ومن البرهان إلى الأمانة”.
وأشار إلى أن الجزء الأخير من الكتاب عبارة عن “ثلاثُ حواراتٍ تُعرّي زيف السرديات، وتوقظ الضمير، وتعيد للمقاومة معناها الواسع: مقاومة العقل، ومقاومة الأخلاق، ومقاومة الوهن”.
ويواصل المرابط قائلا: “عند هذا الثغر تُختبر الحقيقة: هل نقول لنعرف.. أم نقول لنشهد؟”.
ويضيف أنه “بين السؤال والرباط، يكشف الثغر أن المعنى هو آخر حصون الإنسان، وأن الفيلسوف لا ينجو إلا بشهادته”.