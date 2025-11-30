تفاكر.. قراءة في رواية وليد سيف “غرناطة، آخر الأيام” (فيديو)

واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه “تفاكر” الحديث في قضايا الاجتماع الإنساني.

في هذه الحلقة من «تفاكر»، يقرأ المرابط رواية «غرناطة، آخر الأيام»، ويقول إن وليد سيف لا يستعيد الأندلس بوصفها ماضيًا قد انقضى، وإنما كجرح مفتوح في الوعي، يمتحن ذاكرة أمة وضمير حضارة: سقوط المدن يبدأ حين يسقط الضمير، وحين تُمحى الذاكرة قبل الحجارة.