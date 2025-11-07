تفاكر.. مصطفى المرابط يناقش كتاب “الفيلسوف ابن ساعته”

قال الدكتور مصطفى المرابط في “تفاكر” إن كتاب طه عبد الرحمن “الفيلسوف ابن ساعته” نداء إلى الضمير في زمن يتواطأ فيه الصمت باسم الحكمة، حيث تُستبدل الشجاعة برقابة ذاتية.

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في الحلقة الجديدة من برنامج “تفاكر”، كتاب المفكر المغربي طه عبد الرحمن “الفيلسوف ابن ساعته”، واصفا إياه بأنه “ليس كتابا يضاف إلى رفّ، وإنما نداء إلى الضمير”.

وقال المرابط إننا “نسائل فيه زمنا يتواطأ فيها الصمت باسم “الحكمة”، وتستبدَل الشجاعة برقابة ذاتية تطفئ المعنى”، متسائلا: “هل التفكر تجريد بارد أم مرابطة على ثغر الإنسان؟ ومتى تصبح الكلمة شهادة لا تؤجل، والساعة ميزانا للأخلاق لا للوقت؟”.

وأضاف أن الكتاب يمثّل دعوة لإعادة وصل العلم بالضمير، حتى “لا يحتكر الشرّ الكلام”.