الحزن الجميل.. مرآة غرناطة وسؤال الوعي (فيديو)

يفتح تفاكر بوّابة مئته الثالثة؛ لا احتفاءً بعددٍ يكتمل، بل بتجربةٍ تنضج، وبأسئلةٍ تكبر معنا. مئتان من الحلقات كانت محاولةً لِمَسِّ جوهر الإنسان في عالمٍ يتراجع فيه الضوء.

ومع هذه العتبة الجديدة، كان لا بدّ من روايةٍ تُشبه هذا العبور… روايةٍ تُوقِظ الوعي بدل أن تُسكّنه.

ليست حكاية سقوط مدينة، بل سقوط وعيٍ كان يظنّ أنه قائم. وليد سيف لا يكتب تاريخًا، بل يفتح جرحًا عميقًا، حزنًا يتسرّب حتى يغدو مرآةً لما نخشى أن نراه.

في تفاكر نحاول قراءة هذا الحزن باعتباره يقظةً لا رثاءً، ومسافةً تُقاس بين من كنّا… ومن ينبغي أن نكون. فمتى سقطت غرناطة حقًّا؟ يوم انهارت أسوارها أم يوم انهار الإنسان.