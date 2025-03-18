تفاكر.. رمضان من تجربة روحانية إلى عادة اجتماعية (فيديو)

كيف تحوّل رمضان من تجربة روحانية إلى عادة اجتماعية مهيمِنة؟ وهل يمكن أن يكون موضوعًا للتفكير النقدي؟

تستكشف هذه الحلقة كيف تُمارِس العادة سلطة على الوعي، فتطْمَس مقاصد الصيام وأسرارَه لصالح الطقوس الشكلية.

من صدمة التعايش مع أنماط رمضانية مختلفة في أوروبا إلى مساءلة علاقتنا بالدين والسياق، يفتح هذا النقاش أفقًا آخر لفهم الصيام بعيدًا عن التلقائية الثقافية، سعيًا نحو وعي أكثر عمقًا ومعنى.