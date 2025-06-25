تفاكر.. من دولة الأمة إلى دولة السوق (فيديو)

حين يصبح المال سيّد الدولة والنخبة خادمةً للسوق، تنهار الحدود بين السياسة والربح، وتُزيَّف القيم باسم الكفاءة.

في الحلقة الجديدة من برنامج “تفاكر”، يتساءل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني: هل ما زال هناك دور للنخبة في زمن تتحكم فيه الخوارزميات ويُزيَّن فيه الاستبداد بوجه ليبرالي؟

ويضيف: ألم تصبح النخبة أداة في يد رأس المال تزينه وتعبد الطريق له؟ أين تولد النخبة اليوم، وأين تتم عملية إعادة هندسة وظائفها وأدوارها؟ وهل يمكن أن تُولد نخبة من رحم الناس، لا من مختبرات السوق؟